壽司郎被害慘！日本高中生噁舔醬油罐　矢板明夫曝3省思

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矢板明夫表示，這事件讓他引發了3點思考：
第一、現代社會追求效率，從經營方看來，迴轉壽司的營業方式，可以節省大量的人力成本。但是，也同時創造了很多無法監督到的死角。如果有人做壞事，比較無法及時發現和阻止。
這次事件受害的店家表示，已經進行了服務流程的調整，但還是有不少人留言說，自己以後將選擇更安心的用餐方式。
第二、如果沒有網路的傳播，這件事的負面影響可能只會局限於很小的範圍內。但是，一旦被放在網路上，就可能會在極短的時間內，傳遍全世界每一個角落。企業的危機管理完全跟不上、也發揮不了作用。壽司郎的經營團隊只能眼睜睜看著股價崩盤。
但也因為這次事件的傳播，大家得知這種惡作劇其實並不罕見。受害的店家這次決定進行民事、刑事追責，應該有助於法律規範的完善，對今後的犯行，起到震攝作用。
第三、社交媒體的出現，使一些希望得到更多關注的年輕人、或者社會上的弱者，為了引起別人的注目，更容易鋌而走險做出某些過激行為。不但事先很難阻止，還可能出現模仿者。
這個少年一定沒想到這件事情的影響會這麼大，現在可能已經追悔莫及了。但對他的父母、對壽司郎、對迴轉壽司行業、對整個日本社會造成的傷害，已經無可挽回。
矢板明夫最後結論，「希望今後學校和家長的教育也注意到這種情況，將問題的嚴重性及早讓更多孩子了解。」（編輯：倪浩軒）