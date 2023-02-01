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壽司郎被害慘！日本高中生噁舔醬油罐　矢板明夫曝3省思

▲近來日本掀起了「迴轉壽司之亂」，許多人故意在店內惡作劇，引發爭議。（示意圖，非當事店家／記者賴禹妡攝）
▲近來日本掀起了「迴轉壽司之亂」，許多人故意在店內惡作劇，引發爭議。（示意圖，非當事店家／記者賴禹妡攝）

編輯中心/綜合報導

日本近來網路上興起了一波迴轉壽司惡搞風潮，多家迴轉壽司店受害，而討論度最高的是一位金髮男高中生，在壽司郎（Sushiro）中拿起桌邊的醬油瓶狂舔，接著又拿上方架子的茶杯猛舔，還用手指沾口水塗抹迴轉盤上的壽司。影片曝光後讓壽司郎股價一度雪崩，壽司郎也強調一定會依法究責到底。對此，日本產經新聞台北支局長矢板明夫也發文評論，並提出3點省思。

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▲日本一名年僅17歲的男高中生，近日前往連鎖餐廳壽司郎用餐，趁著店員不注意狂舔桌上的公用醬油罐，還用手指沾口水觸碰轉盤上的壽司。（圖／翻攝自推特）
▲日本一名年僅17歲的男高中生，近日前往連鎖餐廳壽司郎用餐，趁著店員不注意狂舔桌上的公用醬油罐，還用手指沾口水觸碰轉盤上的壽司。（圖／翻攝自推特）
矢板明夫今（1）晚在個人臉書發文評論這波「迴轉壽司之亂」，提到金髮高中生惡搞並自拍影片PO上網，全程非常得意毫無愧疚。影片炎上之後，大量客人因為顧慮衛生問題，不敢再去吃迴轉壽司，宛如是對迴轉壽司的「恐怖攻擊」，壽司郎股價大崩盤，幾天之內縮水了160億日幣。雖然少年父母上門道歉，但壽司郎拒絕接受，強調一定會要求少年賠償經濟損失。

矢板明夫表示，這事件讓他引發了3點思考：

第一、現代社會追求效率，從經營方看來，迴轉壽司的營業方式，可以節省大量的人力成本。但是，也同時創造了很多無法監督到的死角。如果有人做壞事，比較無法及時發現和阻止。

這次事件受害的店家表示，已經進行了服務流程的調整，但還是有不少人留言說，自己以後將選擇更安心的用餐方式。

第二、如果沒有網路的傳播，這件事的負面影響可能只會局限於很小的範圍內。但是，一旦被放在網路上，就可能會在極短的時間內，傳遍全世界每一個角落。企業的危機管理完全跟不上、也發揮不了作用。壽司郎的經營團隊只能眼睜睜看著股價崩盤。

但也因為這次事件的傳播，大家得知這種惡作劇其實並不罕見。受害的店家這次決定進行民事、刑事追責，應該有助於法律規範的完善，對今後的犯行，起到震攝作用。

第三、社交媒體的出現，使一些希望得到更多關注的年輕人、或者社會上的弱者，為了引起別人的注目，更容易鋌而走險做出某些過激行為。不但事先很難阻止，還可能出現模仿者。

這個少年一定沒想到這件事情的影響會這麼大，現在可能已經追悔莫及了。但對他的父母、對壽司郎、對迴轉壽司行業、對整個日本社會造成的傷害，已經無可挽回。

矢板明夫最後結論，「希望今後學校和家長的教育也注意到這種情況，將問題的嚴重性及早讓更多孩子了解。」（編輯：倪浩軒）

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