遭控30億沒捐只為「炒知名度」！曹興誠：不要太小看我

名家論壇》徐佳馨／利率政策鷹鴿大戰，民眾如何自保？

▲春節假期前，各方關注焦點集中在平均地權條例，央行政策在2022年底理監事會最後定調在「升息半碼到1.75%，並暗示有鑑於通膨得到控制，將在2023年停止升息。」後，就沒有其他討論。（示意圖／取自unsplash）
▲春節假期前，各方關注焦點集中在平均地權條例，央行政策在2022年底理監事會最後定調在「升息半碼到1.75%，並暗示有鑑於通膨得到控制，將在2023年停止升息。」後，就沒有其他討論。（示意圖／取自unsplash）

文／徐佳馨

春節假期前，各方關注焦點集中在平均地權條例，央行政策在2022年底理監事會最後定調在「升息半碼到1.75%，並暗示有鑑於通膨得到控制，將在2023年停止升息。」後，就沒有其他討論。有意思的是，央行在年前公布2022年底理監事會議事錄摘要中，難得大篇幅出現央行理事間鷹、鴿交鋒，兩造間對利率政策的態度，頗值得玩味。

我是廣告 請繼續往下閱讀
雖說本次是鴿派理事在「擔憂央行緊縮力道過重恐產生經濟衰退的風險、危害經濟弱勢族群」的考量下，讓升息半碼的「溫和緊縮」成為最後決議，但從資料中可知，鷹派理事認為，央行忽略油電凍漲的政策管制，同時低估房租，過度樂觀看待通膨，造成台灣無法擺脫長期低利的陷阱，僅升息半碼，1970年代歷史經驗顯示，緊縮力道不足、過早放鬆的貨幣政策將使通膨拖延更久，更易落入「停滯性通膨」的陷阱等等考量，有其值得深思之處，在通膨壓力下，也同時得為日後是否鷹派可能成為主流，做好心理準備。

根據行政院主計總處公布最新消費者物價指數（CPI），2022年12月CPI年增率達到2.71%，全年通膨率則為2.95%，雖還在可以忍受的3%內，卻已經寫下2008年以來的14年新高，主要是水果、油料費和房租價格上漲，而台灣民眾日常外食費用，從2021年第四季起就一路翻揚，姑且不論實質感受，僅從數據上就能得知，庶民日子並不好過。

更雪上加霜的是，這次通膨由於原因複雜，加上長期資金派對後大幅收水，影響基本面穩定，恐成2008年以來最難過的經濟修正，也挑戰過去民眾習慣採取股票、不動產或其他硬資產因應通膨策略。

但當大環境不佳，「投資抗通膨」自然不容易尋找到好標的，同時日常消費提高、加薪幅度有限等因素下，更難有餘裕去尋求抗通膨管道，惡性循環下，日常生活會越發艱困。

按照目前台灣利率水準，即便2024年之後全球出現降息氛圍，以目前台灣金融業隔拆利率距歷史低點不到0.5個百分點，遠低於金融海嘯前的水準下，縱然要因應利率調降，空間相對小。央行在利率政策，在「保經濟」前提下，調控空間不大，想要緊縮貨幣，勢必借重調升存款準備率，發定存單、從銀行手上回收游資等隨時可以上手的武器因應，這也促使銀行放款與否態度成為一大關鍵，借款人與擔保品的條件，會成為日後決勝的關鍵。

換言之，可見在接下來的日子裡，交易過程只要牽涉到貸款，就得注意是否踩到央行給各銀行的紅線，民眾想要自保，首要得為自己建立起良好的信用狀況，一旦需要槓桿，也才能獲得奧援。其次，在資金運用上，除了保本，透過其他正當方式取得更多的可支配所得外，更應該謹慎對待每一分錢和每一筆投資，因為賠錢很簡單，獲利卻都不容易。

告別了過去人云亦云的時代，接下來這一年，投資市場再難有瞎貓碰上死耗子的好時機，凡事都得靠自己多做功課，才不至於賠得欲哭無淚。


●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com

名家論壇》朱駿／台灣發展模式已到必須調整的關鍵時刻

名家論壇》吳崑玉／舊瓶舊酒又如何

名家論壇》何仁崴／如何利用免費法律諮詢

名家論壇》盧燕俐／兔年台股基金獲利三心法

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀