名家論壇》徐佳馨／利率政策鷹鴿大戰，民眾如何自保？

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據行政院主計總處公布最新消費者物價指數（CPI），2022年12月CPI年增率達到2.71%，全年通膨率則為2.95%，雖還在可以忍受的3%內，卻已經寫下2008年以來的14年新高，主要是水果、油料費和房租價格上漲，而台灣民眾日常外食費用，從2021年第四季起就一路翻揚，姑且不論實質感受，僅從數據上就能得知，庶民日子並不好過。
更雪上加霜的是，這次通膨由於原因複雜，加上長期資金派對後大幅收水，影響基本面穩定，恐成2008年以來最難過的經濟修正，也挑戰過去民眾習慣採取股票、不動產或其他硬資產因應通膨策略。
但當大環境不佳，「投資抗通膨」自然不容易尋找到好標的，同時日常消費提高、加薪幅度有限等因素下，更難有餘裕去尋求抗通膨管道，惡性循環下，日常生活會越發艱困。
按照目前台灣利率水準，即便2024年之後全球出現降息氛圍，以目前台灣金融業隔拆利率距歷史低點不到0.5個百分點，遠低於金融海嘯前的水準下，縱然要因應利率調降，空間相對小。央行在利率政策，在「保經濟」前提下，調控空間不大，想要緊縮貨幣，勢必借重調升存款準備率，發定存單、從銀行手上回收游資等隨時可以上手的武器因應，這也促使銀行放款與否態度成為一大關鍵，借款人與擔保品的條件，會成為日後決勝的關鍵。
換言之，可見在接下來的日子裡，交易過程只要牽涉到貸款，就得注意是否踩到央行給各銀行的紅線，民眾想要自保，首要得為自己建立起良好的信用狀況，一旦需要槓桿，也才能獲得奧援。其次，在資金運用上，除了保本，透過其他正當方式取得更多的可支配所得外，更應該謹慎對待每一分錢和每一筆投資，因為賠錢很簡單，獲利卻都不容易。
告別了過去人云亦云的時代，接下來這一年，投資市場再難有瞎貓碰上死耗子的好時機，凡事都得靠自己多做功課，才不至於賠得欲哭無淚。
●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com