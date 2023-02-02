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莫彩曦玩「手銬挑戰」違法！3人路邊遭攔檢　警1舉動讚爆

▲美籍百萬YouTuber莫彩曦和老公Adam相當熱愛台灣文化，近日來台拍攝影片時，卻意外被台灣警察攔下。（圖/莫彩曦YT）
▲美籍百萬YouTuber莫彩曦和老公Adam相當熱愛台灣文化，近日來台拍攝影片時，卻意外被台灣警察攔下。（圖/莫彩曦YT）

編輯中心/綜合報導

美籍百萬YouTuber莫彩曦和老公Adam相當熱愛台灣文化，經常往返兩地拍攝影片，日前夫妻倆帶著莫彩曦的弟弟小胖子來台，體驗一連串台灣文化，系列影片超受歡迎。然而其中回顧影片時，莫彩曦透露這趟旅行有小插曲，就是一行人原本想拍「手銬挑戰」，沒想到卻被警察攔下，告知此舉在台灣是違法行為，讓他們都感到相當錯愕。

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莫彩曦日前上傳帶弟弟遊台的回顧小插曲，透露一行人本來有個企劃是，在台灣拍最近美國超流行的「手銬一天挑戰」，就是將自己與其他人銬在一起生活一整天，於是他們上網買了一組真的手銬，也解釋在美國其實非常容易買到手銬，例如萬聖節活動時，強調不是犯法行為，隨後三人銬在一起做任何事，沒想到卻在路上遇到警察攔截。

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▲警察將莫彩曦一行人攔下表示「台灣不能用這個（手銬）」。（圖/莫彩曦YT）
警察劈頭就表示「台灣不能用這個，這個東西要沒收」讓莫彩曦驚訝不已的說「真的嗎？對不起，我們不知道」警察接著說「台灣用這個是違法的」，莫彩曦則繼續道歉表示「不好意思，我們真的不知道，因為在美國很常拍這種手銬一天，不好意思」後來警方帶著莫彩曦弟弟回到飯店，並確認莫彩曦夫妻並沒有違背小胖意願上銬。

而當時莫彩曦透露自己在路邊大哭，因為「真的不想惹上麻煩」，老公Adam則表示，警察們其實處理得非常好，也很冷靜專業，並沒有加深我們的恐懼，只不過一再強調「這很嚴重」，警察最後得知他們只是在拍片後，也沒有沒收該手銬，還拿出他們自己的手銬表示「你看，這跟我們使用的一模一樣」，建議莫彩曦他們去買玩具手銬就能繼續拍片。

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▲莫彩曦透露當時警方帶弟弟回飯店時，她在路邊開始大哭。（圖/莫彩曦YT）
影片曝光後，不少網友紛紛回應表示「應該很少人知道手銬違法，這個讓人蠻驚訝的。替你們開心，有警察提醒這件事情」、「別說外國人，我台灣人都不知道手銬違法哈哈」、「雖然三人上銬那集沒拍完，但成了這集的教材，往好的想也不錯」、「還好我們台灣警察很NICE的只是勸導，而且還確保小胖子是不是被逼的，三個警察帶他回飯店拿護照確認，真的很專業」、「真的幸好有被警察攔下來！不然影片PO上來問題更大條」。（編輯：張嘉哲）


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