動物園「猩猩激戰」全被拍！屁股狂扭60秒 遊客尷尬笑爆
哇！平常要在「探索頻道（Discovery Channel）」才能看到的場面，竟然在動物園也上演！國外一座動物園被捕捉到特別的畫面，一對大猩猩互相注視許久之後，竟然開始當眾交配，而令人驚奇的是，整個過程大概僅有60秒之久，讓不少遊客覺得又尷尬又好笑。
編輯中心/綜合報導
只見影片中，一開始大猩猩與母猩猩互相對看，接著繞了柱子幾圈之後，就突然開始「做正事」，當下不少遊客驚呼連連，還有人直呼「不！牠們這是在交配嗎？我的老天，我從沒看過動物在現實生活中做這樣的事！」
甚至還有小孩逗趣的說「媽媽！牠們正在做什麼呢？」媽媽則回應「你可能不曉得，不過小寶寶就是這樣生出來的」除此之外，當猩猩交疊在交配時，還有一隻小猩猩也來湊熱鬧，就坐在牠們的後方近距離觀戰，獨特場面都被拍下，整整60秒讓不少旅客都很尷尬，但又不自覺的笑了出來。
事實上，該段影片在2019年4月就已經上傳，近日因演算法又被重新看見，不少網友再度朝聖表示「小猩猩的出現讓劇情有了戲劇化的轉折」、「這就是很正常的事情，一點都不驚奇」、「非常珍貴的畫面，一般人是很難看到的」、「就這是大自然的生態，並沒有什麼特別，只是平常很難能看到而已。」（編輯：張嘉哲）