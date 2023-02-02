小潘蛋糕、不二家年後喊漲！業者無奈：2大原物料漲不停
年節過後漲聲不斷！先是不二糕餅1月中宣布2月2日起將調整商品售價，年後開工新北板橋知名「小潘蛋糕坊」，也公布部分品項調漲5至10元。對此，業者受訪時私下透露，製作主要材料雞蛋、麵粉價格不斷飛漲，才會影響糕餅價格調漲。雖然今日現場來客量有減少，不過年後本來就是淡季，不少老顧客仍相當願意支持。
記者鍾怡婷/綜合報導
小潘蛋糕坊在年後發出漲價公告，因為原物料成本大漲，為了維持產品品質，將於1月31日起，調漲部分麵包與蛋糕商品價格。調漲品項包括綠豆咖哩椪60元漲至65元，酥皮以及葡式蛋塔一盒130元漲至150元，起酥乳酪180元調漲至190元，部分波士頓捲口味從130元調整至140元，蜂蜜蛋糕則漲價10元，最熱賣的鳳梨酥、蛋黃酥價格不變。
業者表示，主要是考量製作糕餅的原物料不斷飛漲，尤其是需要大量使用的雞蛋、麵粉價格居高不下，才會宣布調漲部分品項，即便已經調漲價格，今（2）日現場來客量還算正常，年後銷量本來就會降低，且自家糕餅單價設定本來就不高，此次漲幅也不算太大，目前顧客反應仍是相當支持。
除了板橋小潘蛋糕坊外，台中蛋黃酥名店「不二糕餅」也於今日開始調整價格，蛋黃酥6入一盒280元調漲至320元，12入一盒原先560元調漲為640元，檸月酥6入一盒240元漲到280元，檸月酥12入一盒480元調漲為560元，茶鳳黃8入一盒240元調漲至280元。北、中地區兩家糕餅名店齊喊漲，拉響年後漲價警報。