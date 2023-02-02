Joeman還沒開工！帶女友飛日本度假 奢華飯店價格超驚人
去年疫情趨緩開始陸續解封之後，Joeman就已經多次到日本工作拍攝，當時也坦言真的沒時間玩樂，每天也都只睡幾個小時。然而近日Joeman就在粉專發文，透露這幾天人在東京，表示自己還沒開工，結果其中一張照片因有女友入鏡，讓不少網友推測應該是出遊去玩，其居住的飯店仔細一查也是相當豪華的飯店，引起熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
Joeman日前發文表示「這幾天住在表參道附近的Aoyama Grand Hotel，飯店超大面積的落地窗跟高樓景觀，搭配這幾天東京的好天氣，無論白天和晚上都很美」並且表示自己目前確實還沒有開工。而只見貼出的照片，可以看見房間精緻且景觀超好的風景，除了Joeman外，女友Niya妮婭也在照片中，可見兩人還在甜蜜度假中。
而仔細看Joeman所指的這間「Aoyama Grand Hotel」，上網一查可以發現該間飯店在訂房網上的評分高達9.2（滿分為10），位於東京中心還設有酒吧，隨便幾種基本的房型都要價破萬元，目前訂房網上兩人的房型幾乎都被訂光，僅剩下三人的房型可以預訂，一個晚上價格為10萬圓日幣（約台幣2萬3千元），實在相當驚人！
貼文一出，不少網友紛紛回應「炫老婆要說！不只是沒開工的問題而已」、「一整個蜜月氣氛跟行程啊」、「希望在之後就能收到九妹要當爸爸的消息」、「超寵女友的Joeman！趕快回來開工吧XD」；而也有不少人對於該飯店感到嘖嘖稱奇「這個景觀真的太美了！」、「真的是好房！東京難得的大房間！」就連資深媒體人黃暐瀚也被飯店驚奇到留言「飯店真讚ㄟ」。（編輯：張嘉哲）