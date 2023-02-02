麥當勞優惠快吃！眾指「它」最強 內行點法116元飽到吐
麥當勞每年開春都會迎來一波優惠時刻，今年也同樣不例外，從2月1日起推出「玉兔迎春優惠券」，眾多商品以及組合餐都有大幅度的優惠，其中包括薯條、雞塊都是+1元多一件，活動整整有42天之久，讓不少網友大讚有誠意！對此，就有網友討論「麥當勞優惠CP值最高的就是薯條」引起不少人共鳴。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「麥當勞優惠，用好用滿，吃好爽！」只見貼出的照片，一個麥當勞托盤上面裝滿薯條，看起來該網友應該使用了優惠「麥當勞大薯+1元多一件」一個人吃光兩份大薯之後，倍感滿足。
貼文一出，不少網友紛紛回應「終於推出大薯+大薯了！超爽」、「終於！這真的超划算的＝＝以前半夜都會去買」、「我還不吃爆薯條！終於等到啦」、「大薯+1多一件是真的佛....」、「加1元多一份，可以短期實現麥克雞塊跟薯條自由了」、「吃爆薯條啊！平常那麼貴」、「平均一包33！我真的直接吃爆」。
而也有網友在社群討論紛紛提供最佳點法，不少人表示利用「1+1點漢堡+飲料，加上大薯+1元多一件的話，只要116元就能吃飽」、「昨天已經吃1+1漢堡搭飲料，單點大薯+1元多一件，吃超撐的」、「大薯兩包搭配1+1，百元初頭就超級飽」、「我是1+1加上大薯、雞塊都+1元多一件，166吃到飽.....以前在麥當勞吃飽都要250以上呢」。（編輯：張嘉哲）