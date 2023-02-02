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壽司郎再出事！人氣YTR「店內脫衣宣傳」　被眾罵到刪片

▲壽司郎再出事，日本YouTuberEvisJap（えびすじゃっぷ）店內脫衣宣傳，被眾人罵到刪片。（圖／Twitter：masatosasn7）
▲壽司郎再出事，日本YouTuberEvisJap（えびすじゃっぷ）店內脫衣宣傳，被眾人罵到刪片。（圖／Twitter：masatosasn7）

編輯中心/綜合報導

近幾天日本壽司郎傳出一段17歲男高中生用嘴舔醬油瓶及架上杯子的噁心影片，引起眾怒，高中生本人卻不以為意，認為「為什麼這點小事也要被罵？」，可壽司郎公司市值卻因此蒸發160億日幣（約新台幣36.8億元），且店內生意也因此大受影響。在此事還鬧得沸沸揚揚時，有人發現一組YouTuber竟也到壽司郎做出不適宜的行為，這再次引爆眾人怒火，狠嗆「迴轉壽司是得罪你們了嗎？」。

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日本YouTuber「EvisJap（えびすじゃっぷ）」於1月31日以「來鬧出風波的壽司郎吃飯」為題發布新影片，內容起先在指責該名高中生的行為，怒斥「他已經無藥可救！」。

▲YouTuber EvisJap的其中一人，在店內當眾脫掉上衣換上品牌衣宣傳。（圖／Twitter：Usa17Alice）
▲YouTuber EvisJap的其中一人，在店內當眾脫掉上衣換上品牌衣宣傳。（圖／Twitter：Usa17Alice）
但是不久後，其中一個人為宣傳衣服，竟在店內當眾脫掉上衣，露出赤裸的上半身，接著換成要宣傳的品牌上衣，而同行友人沒有阻止，反而笑說：「你這樣會把事情鬧大啦！」。

▲日本網民對此相當憤怒。（圖／Twitter：masatosasn7）
▲日本網民對此相當憤怒。（圖／Twitter：masatosasn7）
沒想到此人一語成讖，這段影片立即在推特上爆紅，眾人大罵這組Youtuber「跟迴轉壽司有仇嗎？請停止這樣的行為」、「讓我們檢舉他的帳號」、「我想問你是否有基本判斷力？就算是為了宣傳你自己的產品，也不應該在其他餐廳做這種違反禮儀的事」、「天啊！這種人可不可以全部消失，希望壽司郎也起訴這些人」，後為止血，該頻道已刪除此影片。（編輯：李惠婷）

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