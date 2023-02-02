陳紫渝送「兔兔提燈」！領取條件曝光 網友哭：無緣團聚
有「最美里長」之稱的永福里里長「陳紫渝」日前免費發送1000份的年曆，結果搶購一空，而且還有人深夜就到場排隊。而近日隨著元宵節即將到來，陳紫渝又將送出免費的「兔兔提燈」，超可愛的造型讓不少人超想要，陳紫渝也公布「領取資格以及時間」，讓不少網友朝聖表示「可能要搭帳篷搶」。
編輯中心/綜合報導
陳紫渝再臉書粉專發文表示「兔兔小提燈來了，2/5（日）元宵節將近，有可愛的兔子提燈相當應景！」並且公開領取資格為「設籍永福里」的里民，且一人只能領2份，地點位在永福里辦公室，領取的時間則是周一至周六早上09點至12點、下午15點-19點，並表示「數量有限！領完為止」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「哭了....只有永福里里民可以領」、「崩潰！這次領不到了」、「帳篷搭好了準備開搶」、「現在入籍可以拿嗎？」、「這次不能拿了，不住在永福里」、「哭哭！好想要搬到永福里喔」、「又再一次的錯過了」、「哭了....這次無緣團聚」。
事實上，陳紫渝先前發放「2023紫屬渝你年曆」的時候，上午九點開始發放，因為前兩百名才能獲得簽名及合照，有人老早就已經夜排卡位，當時活動現場相當熱鬧，可看出「最美里長」在民間的高人氣，難怪這次僅限「永福里里民」可以領取，讓不少廣大粉絲哀嚎連連。（編輯：張嘉哲）