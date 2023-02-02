燒肉Smile進駐台鋁！開幕強打抽百份帝王蟹

看好單人燒肉商機，築間餐飲集團歷時三年籌備研發，將獨特燒肉文化帶回台灣，「燒肉Smile」目前在全台已開設17家分店。而高雄地區的第三家門店，正式進駐MLD台鋁生活商場，即日起至2/12強打消費贈刮刮樂活動，獎項有野生龍蝦、帝王蟹腳、牛舌、和牛等高質量食材要免費送給饕客。
記者陳美嘉／高雄報導
築間餐飲集團表示，「燒肉Smile」高雄台鋁店，席設87個位子，設計單人座位及2-4人座位，採半開放式包廂，有專屬個人烤爐座位設計，嵌合套餐的桌面，單人也能輕鬆開烤。
網友超推的「特選A5和牛」套餐780+10%元，CP值超高，另外還有極上A5和牛套餐，選用日本黑毛和牛，擁有頂級的大理石紋路，油花多，油脂含量也較高，肉香味十足，口感細緻；喜愛海陸大餐的饕客千萬別錯過「Smile盛合套餐」（650+10%元），有牛、雞、豬、海鮮等7款食材一次滿足。其他還推出少見食材，如「雞松坂」，使用修清雞頸肉，工序繁瑣，產量稀少，吃起來口感脆脆Q彈，為網友推薦單品。
此外，所有套餐均含越光米飯、韓式泡菜及獨家海老味噌湯，還有多種野菜沙拉、飲料自助無限放題，還加碼只要單人消費滿500元，即可免費將越光米飯，升級為「蔥花玉子拌飯」（溫泉蛋）或「蔥油拌飯」。另外再加碼，凡於該門店消費，打卡分享或評論五星（IG/FB/GOOGLE擇一），即享優惠加價購「79元巨無霸草蝦」或「50元厚切板腱牛排、梅花豚排、軟絲、鱸魚菲力」（四選一），通通只要銅板價，要讓消費者爽吃到凌晨4點！