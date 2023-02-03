泡麵「重量版、超值碗」麵餅一樣大！他曬對比圖：差在哪
泡麵可謂國民美食，廠商為了讓消費者吃飽，有些熱門品項會特別製作成「重量版」，可有網友就同時購買同款泡麵的重量版及超值碗，可乍看一下麵餅大小相差無幾，這讓他疑惑「到底重在哪？」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
原PO於臉書社團《爆怨公社》貼出一張照片，他購買了兩碗某品牌的同款泡麵，分別是原價的「超值碗」及價格高一些的「重量版」，但當他同時拆封兩碗並擺在一起，發現除了碗比較大之外，面餅的面積看起來相差無幾，這使原PO相當疑惑，質疑重量版「到底重在哪？」。
這張對比照立即引起網友討論，眾人開玩笑道「可以加更多的湯」、「你知道的太多了…..」、「紙碗變大，成本相對變高阿」、「就像大薯跟中薯，你永遠不知道你+10元是+在哪裡」、「沒事，我們都買沒有碗的」、「碗大湯就多，那就可以升級成排骨雞麵部隊鍋」、「加湯不加價」。
不過有人解答，雖從上方看面餅體積相同，但實際上克數有差「110g v.s 75g」，「麵體比較厚吧」、「麵體的重量應該不一樣，重量碗麵體110g左右，一般麵體75g左右」、「如果麵的厚度沒有區別，可能重量碗的麵壓得比較緊」、「我記得重量版克數比一般版多」。（編輯：李惠婷）