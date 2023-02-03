BOYS PLANET開播！台灣4男孩首集登場 他奪最高分網嗨爆
南韓電視台Mnet以打造選秀聞名，繼先前打造節目《Girls Planet》組成限定團「Kep1er」之後，這次又推出男版《BOYS PLANET》，參賽者來自世界各國，其中參賽選手中一共有4名台灣男孩，其中2名還曾經參加過《原子少年》選秀，昨天在第一集四人首度亮相，還有一人奪下星等評級最高分，就在韓網引起熱烈的討論。
編輯中心/綜合報導
只見昨日首播的第一集，節目組將95名練習生分為K、G兩個GROUP，K組為韓國組（Korea）47人、G組為國際組（Global）48人，接著進行星等考核，同組別的人將組成團體進行演出，其中備受矚目的就是由台灣四名選手，包括參加過《原子少年》的「YY」邱勝揚以及「駱駝」陳任佑，除此之外還有《大學生了沒》前班底柔蓁的弟弟「陳冠叡」，最後一位則是外型被說酷似韓國男團ENHYPEN成員HEESEUNG的「東東」所組成的唱跳組合。
四人賣力唱跳SuperM的《Tiger Inside》，在無墊音情況下開全麥唱跳，雖然還有待進步，但以初登場舞台來說，表現仍然可以說是可圈可點，其中陳冠叡在表演當中又加入了民俗技藝的演出，讓導師們眼睛為之一亮，還獲得獨秀的機會，一展從小學到大的民俗舞高超技巧，包括「無手前空翻」以及「腳背站立」等高超舞技，都讓導師以及在場所有練習生佩服不已，最終星等評定也獲得最高4顆星。
影片曝光後，台灣選手瞬間備受注目，不少網友留言「冠叡從小就很有扎實的基礎，每次全國舞蹈比賽都是前面最優的，大家一起幫他加油！」、「台灣四少加油啊！不求出道但至少也要撐過第一輪淘汰」、「四個臺灣孩子同一組表演真棒，冠叡舞蹈太讓人驚艷了」、「這幾位歐巴在我心中有了地位！」、「原本擔心台灣練習生們都沒什麼背景、作為個人練習生可能會被邊緣化，結果剪了這麼完整的表演段落真的好感動」、「加油啊！台灣人也幫忙打Call吧！」（編輯：張嘉哲）