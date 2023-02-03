換整本新鈔「行員偷調包特殊號」？內行人曝真相：別緊張
許多人習慣在新年之際把舊鈔換成新鈔，有民眾就在春節期間到銀行一口氣換了100張，卻發現裡面的特殊號鈔票被抽走，令他質疑「被調包了」，發上網路抱怨，不過內行網友都表示此為正常現象，說明銀行會把特殊號拿起來另行拍賣。
編輯中心/綜合報導
原PO於臉書社團《爆廢公社》發文，表示過年想領百元新鈔，於是直接到銀行換了一本100張，而一本中的鈔票號碼必定會有連號，他對此非常期待，可他發現數字444444的那張不翼而飛，嘆息「那張被調包了⋯⋯原來銀行會先把連號的抽走哦⋯⋯」。
該貼文引起網友議論，眾人表示「怕你會感覺444444不吉利，事先幫你換掉」、「我今年也換到一本000001－000100的，裡面也被抽好幾張」，不過內行網友解答此為央行的規定，並非行員個人行為「對喔，銀行會把連號拿起來」、「是印鈔票的央行光明正大地抽走的」、「正常，特殊號都會被抽」、「連號會消失，早就不是祕密了」、「特殊號碼會拿起來另外拍賣啊」。
據悉，原PO遇到的狀況並非特例，自民國一百年後，央行規定新鈔中若有特殊號碼都要先抽起來，後續統一上網拍賣。不過這番操作也讓民眾不解「對搜集的人才有價值..對於沒搜集的人..也只是100元等值，沒錢的時候還是得拿來花掉」、「不就是個號碼，有這麼值錢？！我是外行，以為就只是個鈔票」。（編輯：李惠婷）