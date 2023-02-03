買新刮刮樂衝銀行兌獎！他驚喊「你中大獎喔」 結局尬爆
最近剛過完年，不少人都在過年期間試手氣刮刮樂中了十萬、百萬都有，不過這些獎項彩券行並未授權兌換，於是許多人會在開工之後才低調到銀行兌換。而近日，就有網友分享自己開工後又買了一張新上市的刮刮樂，沒想到中獎五百元的他卻不能在彩券行兌獎，其原因曝光後讓不少人笑翻，甚至到銀行兌獎時，服務人員一連串的誤會都十分尷尬。
編輯中心/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「過完年了！台彩又出了三款刮刮樂，終於皇天不負苦心人，我刮到的金額讓我進了銀行.......不過其實我才中500元，原因是因為我把QRCODE跟數字刮壞，彩券行不能兌獎所以要來銀行，而且要寄回去處理，不知道幾個工作天，還要用匯款的」。
「尷尬的是，我一到銀行時就跟門口的服務人員說要兌獎，結果他直接大喊『你中大獎喔！』讓我差點失去人身安全，然後所有人都在看我，我就跟他說『500而已....』，他就又說『500萬還而已！』但就真的是500塊而已....」。
貼文一出，不少網友紛紛笑歪「看到最後一段笑出來，起碼沒賠就好啦」、「不是可以輸入序號嗎，我上次也刮壞，彩券行老闆不知道怎麼用的，還是可以兌換」、「把序號跟QRCODE都刮壞，你也真會刮XD」、「把門口那位人員嘴巴貼起來！」、「這最後揭曉的戲碼也太尬了，超好笑的」、「服務人員比較好笑，500萬還而已！笑翻了XD」。（編輯：張嘉哲）