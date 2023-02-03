壽司郎完換超商！日女店員「櫃台後滴尿」 可怕影片曝光
近幾天日本壽司郎傳出一段17歲男高中生用嘴舔醬油瓶及架上杯子的噁心影片，高中生本人卻不以為意，認為「為什麼這點小事也要被罵？」，引爆全日本民眾的怒火，接著更有人挖出一段超商女店員在上班期間刻意展現不雅行為的影片，甚至疑似在結帳處滴尿。
編輯中心/綜合報導
據日媒《女性週刊PRIME》報導，TikTok上流傳一段身著超商制服的女性在店內打鬧的影片，她們把嚼過的口香糖黏在鏡子上，接著還站在櫃台前滴尿，影片中能聽到掌鏡者狂笑「這傢伙漏尿了」，雖無法從畫面中辨認地板是否有水跡，但女店員做出觸摸褲頭及張開雙腳走路等可疑行為。
影片被當事人自行轉至IG，日網看了群起激憤，轉發至各個社交平台，怒斥「不要低估社會。這不僅僅是道歉。爸爸媽媽們，準備好接受懲罰吧……」、「國中生和高中生是什麼都可以玩得開心的年紀，但打工是一份體面的工作，這實在是很過分的惡作劇」、「你的道德在哪裡……我不想讓你用這雙手碰食物」、「實在好可怕」。
日媒稱部分工讀生於職場做出不道德行為之事為「打工恐怖主義」，認為這以成為一種社會問題，因日本超商過去也發生過類似事件，2019年曾有店員故意舔舐產品包裝及飲料瓶；2021年則有男店員透過監視器偷窺女顧客胸部。（編輯：李惠婷）