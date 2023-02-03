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Toyz宣布開手搖飲店！爽曝「超佛價格」：品質還比滴妹好

▲人氣實況主Toyz（劉偉健）近日宣布將成立手搖飲品牌，他也透露現在規劃進度，已經選好店面，並在進行品質控管。（圖／Toyz IG）
▲人氣實況主Toyz（劉偉健）近日宣布將成立手搖飲品牌，他也透露現在規劃進度，已經選好店面，並在進行品質控管。（圖／Toyz IG）

編輯中心/綜合報導

人氣實況主Toyz（劉偉健）近日宣布將成立手搖飲品牌，他也透露現在規劃進度，已經選好店面，並在進行品質控管，更表示未來會公開所有原物料、成本、毛利等，將打破整個飲料界的市場行情，甚至點名滴妹、網美君君的飲料店，直言：「我們用的茶葉比他們還要好，但是我們的價格比他們還要低」。 

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▲（圖／翻攝自YouTube頻道「Toyz 實況精華」）
▲Toyz透露，自家飲料店最後價格設定是一杯飲料19元，最貴一杯也只要49元。（圖／翻攝自YouTube頻道「Toyz 實況精華」）
Toyz昨（2）日在實況精華頻道貼出一支新影片，他表示飲料店的部分已經在籌備了，禮拜一才去第二次品質控管，他也直言「我後面很有可能我的生命是會有危險的」，因為接下來準備要做的事，會打破整個飲料界的市場行情，打算將所有原物料、成本、毛利都公開透明化，讓顧客全一目瞭然。 

Toyz透露，會做出此舉，是因為發現這有利可圖，且品質是好的，若是品質不好，再怎麼賺錢對他來說都沒用，「我一定要讓我的消費者、我的族群知道，我20塊就可以買到40塊的價值啊」。 

▲（圖／翻攝自YouTube頻道「Toyz 實況精華」）
▲Toyz點名滴妹、網美君君的飲料店，強調「我們用的茶葉比他們還要好，但是我們的價格比他們還要低」。 （圖／翻攝自YouTube頻道「Toyz 實況精華」）
Toyz也指出，他保證自家的原茶茶葉用的比許多檯面上名牌飲料店還好，甚至點名滴妹、網美君君的飲料店，「我們用的茶葉比他們還要好，但是我們的價格比他們還要低」。 

Toyz分享，現在飲料店也已經選好店面，並開始進行品質控管，最後價格設定是一杯飲料19元，最貴一杯也只要49元，「你們在外面買的那些什麼破百塊的，那些什麼奶蓋起司厚奶茶，那些賣破百的我只賣49，一杯原茶我只賣19塊」，最後也直言：「我會把整個台灣所有的飲料店品牌全部打趴，至少在價格方面，至少在原物料公布，沒人敢出來打我臉一樣。」 

影片曝光後，網友也紛紛留言力挺，「從以前就覺得飲料貴的不可思議，Toyz如果真的能影響到市場行情，相信一般民眾都會很感謝你的」、「椅子這波沒被打死的話，真期待你在台灣帶起透明化這件事」、「椅子該小心的不是那些正常的飲料店家，該小心的是那些加盟金很高然後經常給你漲食材成本的加盟主，你做這些真的在擋他們割韭菜的財路」、「第一次這麼認同TOYZ做的事，現在的飲料店貴的很不合理，但是大家還是肯消費，不可思議」。（編輯：賴禹妡） 


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