冰棒Zenly今停用！靠「冰友」無痛轉移 超香4功能將上線
被稱為「冰棒」的定位社交App《Zenly》今（3）日正式停止服務，為承接冰棒客群，不少擁有類似功能的App相繼出現，其中由台灣研發團隊開發的《冰友》，在去年底上線就快速爆紅，隨著《Zenly》停止營運時間接近，《冰友》2月份單日平均下載數較上月日均數成長超過2倍，團隊表示，《冰友》仍是在快速發展中的產品，後續包含「個人狀態」、「隱身模式」、「瘋狂炸貼圖」和「導航功能」等許多網友敲碗的功能，都將會陸續推出。
記者張志浩/綜合報導
日前《NOWnews今日新聞》整理《冰友》6大強勢功能，包括「匯入冰棒數據無痛轉移」、「定位更加準確」、「即時移動速度」、「電量、充電狀態」、「停留時間」、「台灣在線客服」等，對此MixerBox品牌溝通總監林佳誼指出，《冰友》開發團隊仍持續優化系統與開發新功能，團隊可以掛保證，《冰友》是同類型產品中系統穩定度最高，同時《冰友》在本週完成「匯入冰棒足跡」的重大功能，接下來，包含「個人狀態」、「隱身模式」、「瘋狂炸貼圖」以及「導航功能」等都值得期待。
MixerBox公司提及，《冰友》開發團隊重視使用者的回饋，因此非常聚焦在「優化系統穩定度」和開發「匯入冰棒足跡」這兩件事，為了讓使用者有更好的體驗，《冰友》日前特別開設「冰友功能許願池」機制，徵集用戶投票最喜歡的功能，經過兩階段開放，累計收集到超過10萬名網友的回覆數量。工程團隊將會優先完善基礎功能、穩定系統，並同步安排開發特色功能。
《冰友》去年底上線就快速爆紅，不僅攻佔台灣社交App，2023年也立即稱霸15地區的下載榜單，累積超過300萬下載，2月份最新數據顯示，《冰友》單日平均下載數較上個月日均數成長超過2倍（即達到3倍以上），目前《冰友》也位居台灣Google Play商店下載總排行榜第一名。
林佳誼補充，《冰友》正式推出至今只有短短兩個月，目前還是一個正在快速發展中的產品。對於世界各地這麼多用戶的喜愛，團隊也非常驚喜。在《Zenly》走入歷史後，《冰友》的下一步就是持續透過和用戶互動，走出屬於自己的道路，MixerBox公司也以此為宗旨，希望做出人人都可以輕易享受的科技產品，未來目標將以「專注探索、了解用戶想要的產品是什麼，並且打造出來」為核心。