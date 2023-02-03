台北捷運「最該多哪一站」？眾全指它：內湖交通可能有救
台北捷運相當方便，成為不少在地上班族以及學生的重要通勤工具，不過有些線路仍舊有不方便之處。近日，就有網友討論「如果台北捷運還能新增路線的話，大家覺得要新增哪一站呢？」貼文一出引起廣大熱議，不少人點名松山線與文湖線的連接關係，認為如果能接上將能有效紓解內湖上下班人潮。
編輯中心/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「過往大家討論台北捷運該廢掉哪一站，都討論到爛了，就是各種小碧潭怨念，那我們反向來問，如果台北捷運現有路線上可以新增一站，要增加在哪裡呢？之前北捷松山線有想在中山北門間增加圓環一站，但失敗就是，大家認為呢？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「新莊到輔大中間」、「板橋、府中之間再加一站」、「江子翠跟龍山寺中間缺一站」、「龍山寺和江子翠中間的華江橋加一站」、「文湖線加一站南港.......文湖線搭南港高鐵要再轉車一站，超蠢」、「劍潭劍南路間可設故宮站」、「微風新光站啊，101和市政府間+1」。
另外最多人則點名「綠線松山站應該繼續延伸」，「松山站拉到港墘站」、「松山站上接港墘、下接象山才對」、「松山可以往北延伸接內湖，減少文湖線擠爆的現象」、「松山到象山吧，沒接起來很奇怪」、「松山應該另一頭也要接文湖線，一定有效疏通交通」、「松山那邊，一個到內湖，一個到象山」。（編輯：張嘉哲）