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9年前薪水挖出！人夫能養1家3口　7千人一看愣爆：太殘忍

▲近日一名人夫翻到一張自己9年前的薪資條，結果扣完勞健保實領只有28K，但當時他必須養妻小，讓他好奇自己到底如何挺過？（示意圖與本文無關／記者顏真真攝）
▲近日一名人夫翻到一張自己9年前的薪資條，結果扣完勞健保實領只有28K，但當時他必須養妻小，讓他好奇自己到底如何挺過？（示意圖與本文無關／記者顏真真攝）

編輯中心/綜合報導

那時候這個薪水怎麼養家活口！近日一名人夫翻到一張自己9年前的薪資條，結果扣完勞健保實領只有28K，由於當時他還要養老婆以及小孩，讓他也驚呼「一家三口不知道怎麼熬過來的」，貼文曝光後，讓不少網友更為驚訝的是「......那我現在怎麼還能撐著，這真的太殘忍了」掀起話題。

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一名男網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出自己103年某個月份的薪資條，只見當時薪資1萬8560元，另加上休假補助費、伙食與出勤津貼、加班費等等扣掉勞健保之後實際領到2萬8808元的薪水，其實不算太高，但依照當時後的物價一個人應該算夠用。

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▲網友挖出自己9年前的薪資條，發現自己當年一個月領28K養活一家三口。（圖/爆廢公社二館）
不過該人夫卻表示「真不懂…那個時候怎麼活過來的，當時老婆沒收入，兒子還不到1歲，住外面還要房租.....那個時候沒車子，去任何地方不是公車就是騎機車，其實生活過得去，只是看怎麼過，我們那時沒什麼娛樂，不要說吃大餐，連10元娃娃機店都省下來給小孩，我們現在目前是雙薪家庭，生活沒很好，但是過得去，生活品質也比10年前好很多了」。

貼文一出，獲得7千多位網友朝聖，不少人紛紛回應「哇靠9年前2萬8就能養小孩喔」、「現在2萬8養自己都有問題，何況一家三口，太扯了」、「我也很納悶2008年的時候還在做網咖，當時跟女友同居還要養她，房租五千，水電，手機費另外算，當時一個月的薪水才18000，還都有剩，現在一個月三萬反而都沒什麼存了XD」、「那個時候物價比較便宜，雞排還在一個50元以內的範圍」、「那時候物價便宜吧，現在的話真的免活了」。

不過也有不少苦主表示「.......現在跟過去差太多了，但最可怕的是，現在還有一堆人領三萬」、「一年比一年不同，那時候物價3萬應該可以撐...現在的3萬，繳完東西就沒有了」、「太殘忍，我的薪水跟9年前的你一樣，我到底怎麼活到現在的」、「但現在還是3萬，然後物價更高了，結案」、「現在要繳費項目真的很多，物價也很高，三萬除非住家裡，不然免活」。（編輯：張嘉哲）

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