9年前薪水挖出！人夫能養1家3口　7千人一看愣爆：太殘忍

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不過該人夫卻表示「真不懂…那個時候怎麼活過來的，當時老婆沒收入，兒子還不到1歲，住外面還要房租.....那個時候沒車子，去任何地方不是公車就是騎機車，其實生活過得去，只是看怎麼過，我們那時沒什麼娛樂，不要說吃大餐，連10元娃娃機店都省下來給小孩，我們現在目前是雙薪家庭，生活沒很好，但是過得去，生活品質也比10年前好很多了」。
貼文一出，獲得7千多位網友朝聖，不少人紛紛回應「哇靠9年前2萬8就能養小孩喔」、「現在2萬8養自己都有問題，何況一家三口，太扯了」、「我也很納悶2008年的時候還在做網咖，當時跟女友同居還要養她，房租五千，水電，手機費另外算，當時一個月的薪水才18000，還都有剩，現在一個月三萬反而都沒什麼存了XD」、「那個時候物價比較便宜，雞排還在一個50元以內的範圍」、「那時候物價便宜吧，現在的話真的免活了」。
不過也有不少苦主表示「.......現在跟過去差太多了，但最可怕的是，現在還有一堆人領三萬」、「一年比一年不同，那時候物價3萬應該可以撐...現在的3萬，繳完東西就沒有了」、「太殘忍，我的薪水跟9年前的你一樣，我到底怎麼活到現在的」、「但現在還是3萬，然後物價更高了，結案」、「現在要繳費項目真的很多，物價也很高，三萬除非住家裡，不然免活」。（編輯：張嘉哲）