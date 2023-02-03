2023立春習俗！躲春時間2H曝、化整年災禍　做1事催財運

換臉謎片重創形象！小玉近況曝　自嘲教你「入門到入獄」

▲YouTuber小玉2021年涉嫌利用AI技術製作變臉謎片牟利，隨後遭到多人提告，目前仍舊有許多訴訟進行當中。（圖／翻攝小玉IG）
▲YouTuber小玉2021年涉嫌利用AI技術製作變臉謎片牟利，隨後遭到多人提告，目前仍舊有許多訴訟進行當中。（圖／翻攝小玉IG）

編輯中心/綜合報導

YouTuber小玉2021年涉嫌利用AI技術製作變臉謎片牟利，隨後遭到多人提告，目前仍舊有許多訴訟進行當中。不過也有不少觀眾好奇小玉現在人到底在哪，日前小玉弟弟，同樣也是百萬YouTuber的尊進行QA回答時，就直接打電話給小玉問候近況，讓不少粉絲感到相當驚訝，掀起討論。

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尊日前上傳新影片，回答觀眾的「你問我答30個問題」，結果其中有觀眾問到「小玉對於放火或者是其他人做那些小玉迷因，或者是消費小玉的影片有什麼樣的看法，小玉自己會去看那些東西嗎？」而尊看到問題後表示「我其實一直都沒有正面的問過他這個問題」隨後便突然表示要打電話給小玉。

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▲尊回答網友問題時提到小玉，便直接打給小玉進行問題。（圖/人生魯宅x尊YT）
只見電話一響接通後，尊馬上問出網友問題，小玉則表示「其他人我管不了，你們的話錢有到位就好啦！」讓尊開玩笑稱「所以他沒什麼想法，只不過我們在開他玩笑時，每多講一次名字就要付版權費給他」隨後小玉則認真回答說「從以前就一直都有那些消費的東西，到現在我一直都沒看過，以前都很多了，現在也不差這個」表示自己從來沒看過那些消費自己的影片與迷因。

另外，針對多數網友好奇小玉現況，小玉也直接說「我在宜蘭啊，就像我弟講的一樣，我就幫家裡人幫忙這樣，也不可能出來工作啊」尊則說「那你現在應該回來當YouTube，然後再開課說『我教你怎麼當YouTube』」，小玉則不改搞笑個性表示「我看是教你百萬訂閱入門到入獄」自嘲自己，也讓弟弟尊笑了出來。

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▲小玉透露現在人在宜蘭幫忙家裡做事，讓不少粉絲終於得知他的近況。（圖/人生魯宅x尊YT）
影片曝光後，不少網友紛紛回應「不敢相信還能聽到小玉這麼正經的聲音.....」、「2023還能聽到小玉的聲音好感動，看到他現在會自己消費自己，搞不好他以後會像Toyz一樣閃耀回歸」、「那麼久沒聽到小玉的聲音真的蠻懷念的，但感覺小玉現在過得不錯就好了」、「以前真的每天看小玉的影片欸，聽到他聲音有點突然XD」、「講電話那邊莫名好溫馨，好像回到以前合作拍影片時互相吐槽的時候，各自安好就好了！」（編輯：張嘉哲）


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