換臉謎片重創形象！小玉近況曝　自嘲教你「入門到入獄」

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只見電話一響接通後，尊馬上問出網友問題，小玉則表示「其他人我管不了，你們的話錢有到位就好啦！」讓尊開玩笑稱「所以他沒什麼想法，只不過我們在開他玩笑時，每多講一次名字就要付版權費給他」隨後小玉則認真回答說「從以前就一直都有那些消費的東西，到現在我一直都沒看過，以前都很多了，現在也不差這個」表示自己從來沒看過那些消費自己的影片與迷因。
另外，針對多數網友好奇小玉現況，小玉也直接說「我在宜蘭啊，就像我弟講的一樣，我就幫家裡人幫忙這樣，也不可能出來工作啊」尊則說「那你現在應該回來當YouTube，然後再開課說『我教你怎麼當YouTube』」，小玉則不改搞笑個性表示「我看是教你百萬訂閱入門到入獄」自嘲自己，也讓弟弟尊笑了出來。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「不敢相信還能聽到小玉這麼正經的聲音.....」、「2023還能聽到小玉的聲音好感動，看到他現在會自己消費自己，搞不好他以後會像Toyz一樣閃耀回歸」、「那麼久沒聽到小玉的聲音真的蠻懷念的，但感覺小玉現在過得不錯就好了」、「以前真的每天看小玉的影片欸，聽到他聲音有點突然XD」、「講電話那邊莫名好溫馨，好像回到以前合作拍影片時互相吐槽的時候，各自安好就好了！」（編輯：張嘉哲）