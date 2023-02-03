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女去台積電後悔了！惡同事「打頭推人」　網嘆：為錢忍受

▲原PO在台積電任職半年，期間遇到年紀較大的女同事對她動手動腳。（示意圖／Pixabay）
▲原PO在台積電任職半年，期間遇到年紀較大的女同事對她動手動腳。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

人人擠破頭想進入台積電，有位女性員工卻發文表示，回顧自己在該公司半年間的職場生涯，全是同事之間勾心鬥角、動手動腳的記憶，直言「非常後悔」在此工作，引起網友熱議。

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原PO於Dcard中發文，表示自己目前雖僅在台積就職半年，但認為「真的不是一般人待的地方」。說明職場中有許多上年紀的女同事，不僅工作上不守規則，遲到、早退屢見不鮮，對後輩態度也極差，遇到事情就用資歷來壓過對方。原PO指出自己已經盡力迎合，可某位年長女同事仍把大家的工作丟給她，時不時再打她的小報告，導致她被主管約談，更被以此逼離職。

▲跨年疲憊想睡覺，可以按壓勞宮穴。（示意圖／取自photo AC）
▲原PO不知為何得罪資深同事，甚至被動手動腳。（示意圖／photo AC）
原PO也曾嘗試反駁，可對方會找其他事情繼續攻擊，甚至打頭、推人，動手動腳全都來，她有次真的氣不過回「可以不要打我頭嗎？」，但不久就擔心未來會被報復的更慘。

文末她感嘆「爲了這工作這份薪水，只能說各種退讓、低身下氣，久了也會累的， 但要離職也需要勇氣」，認為「每天上班都要想著怎麼防小人，這種就業環境讓我越來越不敢花錢，能存錢就存錢，深怕自己哪天工作就被搞掉了」，「 在這充滿危機感的環境，自己都自身難保，真的不知怎麼跟那些人相處」。

該文章引起眾人討論，「打頭真的有點誇張」、「這個大媽感覺就是作業員」、「工廠就是小型社會，保持好心態，這樣路才走的久」、「妳還沒見過更可怕的，基層還好，工程師級主管只說一句話就是做到死，別想要休假」、「設備也是一樣，資深的整天閒閒沒事做，Offline都抝新人做，再靠著review新人獲取加分」。

有網友推測原PO在台積電中任職作業員的工作，表示自己也曾遇過類似經歷「估計是作業員吧！這種作業員大媽不只台積才有，很多傳產也都有。共同點都是欺善怕惡，因為在公司或家中沒什麼地位，所以只能靠資歷來欺辱菜鳥，基本上遇到這種就只能比她更瘋」，「小弟以前曾在傳產工讀也遇過這種大媽，很愛無中生有找人麻煩，後來惹一個新來的工讀踢到鐵板，工讀沒在客氣，動手直接反擊，我永遠忘不了那大媽躺在地上一臉懵，其他大媽全嚇瘋，再也沒人找他麻煩」。（編輯：李惠婷） 

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