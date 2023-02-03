壽司郎整間空空！鄉民點破「日本人底線」 營業模式急改
日本壽司郎日前遭到一名高中生惡搞，不僅拿起桌邊的醬油瓶狂舔，接著又拿上方架子的茶杯猛舔，還用手指沾口水塗抹迴轉盤上的壽司，結果造成壽司郎股價雪崩，也慘害生意跌落谷底，日本壽司郎多間店面都空蕩無人。對此，台灣人就點出「踩到日本人底線的現象」，而日本壽司郎為求生意復甦，也更改了店內用餐規則。
編輯中心/綜合報導
網友在PTT貼文指出「日本壽司郎，自從屁孩添醬油瓶事件後，來客人數直直落，股價掉不是沒有原因，會告死那個屁孩嗎？」並且貼出日本壽司郎店內空蕩蕩的照片，貼文一出，不少網友紛紛回應「日本人這麼愛乾淨，當然說抵制就抵制」、「踩到日本人地雷啊！這種真的超噁的」、「日本人很多都有潔癖，完全踩到地雷」。
另外，也有不少網友表示「看新聞訪問，幾乎日本人都說一陣子不會去了，太噁心了」、「你去找日本論壇留言，很多都說太噁心，而且擔心會有模仿犯，所以會有一陣子不會去吃了」而不只網友熱議，連在推特上搜尋「壽司郎」關鍵字，都會出現不少店內空蕩蕩的影片出現，與昔日生意相比實在受到非常大影響。
對此，壽司郎官方也公布最新3項營業政策，包括「輸送帶只提供訂購的商品；輸送帶不再隨機放上壽司，民眾只能在平板點餐，由輸送帶送來訂購的商品，部分店家則是通過專用通道送到座位」；第二為「如需更換桌上的餐具或調料，請由店員直接送至座位」；第三則是「為了減少誤觸到輸送帶上商品的機率，壽司郎在顧客座位和通道之間安裝了透明壓克力板」。（編輯：張嘉哲）