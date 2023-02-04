機車骨牌式車禍！4騎士紅燈前連倒 「關鍵2細節」網戰翻
不久前台灣的交通環境才被外媒、他國外交部封上「行人地獄」的名號，提醒自家旅客，前來台灣要多注意交通安全，引發社會持續省思。而昨（3）日又有一段機車在紅燈前形成「骨牌式」車禍的影片，再度引爆各路網友討論。
編輯中心/綜合報導
一名網友3日在臉書《爆料公社》貼出一段行車紀錄器影片，只見事發地點在民權東路和中山北路的十字路口，正當路口號誌亮起黃燈時，第一位婦人騎士按下煞車要停車時，卻向右偏了一下，導致後方第二輛機車騎士閃避不及，撞上後倒車，更意外導致後方數輛機車連環倒下，最終形成「骨牌」式的車禍，4名騎士連環倒地。
車禍畫面曝光後，不少網友先是笑稱「骨牌效應，百年難得一遇」、「要停就停，往右邊撞是怎樣」、「三寶無極限，馬路三寶真的太多了」、「我看了快10遍」。
但也有另一派人注意到其他細節，並替第一輛停車的阿姨講話「其實第一台機車根本沒錯，錯的是第二台，前面都紅燈了還不剎車，硬要擠」、「感覺是有想闖紅燈的被攔停形成一道封鎖線」、「（第二輛車）沒保持安全距離，然後黃燈了還想要闖，但最前面的微微向右偏到底想幹嘛」、「看到快紅燈了，才急煞偏了一下，至少阿姨是想停的」、「仔細看一下燈號吧，為什麼紅燈都亮了，後面3、4輛車騎士沒有減速阿？還想衝去待轉區嗎，行人地獄不是叫假的」。（編輯：潘毅）