間諜氣球是什麼？跟氣象用探空氣球有何不同？鄭明典揭秘
中國間諜氣球飛越美國上空引爆美國政壇跨黨派的不滿，最新傳出甚至又有間諜氣球飛到拉丁美洲。所謂「間諜氣球」與正常氣象觀測使用的「探空氣球」有何差異？中央氣象局長鄭明典指出，氣象用的探空氣球，直徑大約只有2公尺左右，通常往上飄到25到30公里的高度就會破裂自動掉落，搭載的設備也只有氣象觀測器材；而間諜氣球可能有軍事用途，通常直徑可達15到20公尺，因為體積大上許多加上材質有特殊設計，可以在高空滯留相當長的時間，並隨著高空氣流四處飄散，甚至可以透過遙控氣球體積大小變換高度及飛行方向，搭載的更是精密的監測器材，兩者的成本及精密度是天差地遠。
記者張勵德/綜合報導
鄭明典指出，世界各國的氣象單位為了取得最直接的高空觀測數據，截至目前為止都會定期施放探空氣球。由於探空氣球成本不低，以氣象局使用的款式來說，氣球本身大約要價1000元左右，但搭配GPS追蹤器、溫濕度計、氣壓計、發報器等設備，每放1次成本大約就要1萬元左右。目前國內只有台北及花蓮每天都會定期施放1顆，彭佳嶼不定期也會施放。
氣象用的探空氣球，因為體積小、成本較低，是無法控制飛行的，「放出去就出去了」。鄭明典說，有時候運氣好探空氣球可以飛很遠、很久，不斷傳回數據，但有時候施放當下高低層氣流正好相反，氣球一飛上去就「垂直墜落」，那就很浪費了。過往美國曾經想實驗更高等級的氣象探空氣球，曾在熱帶施放過一顆可以繞行地球一圈的氣象探空氣球，但後來也是因為成本考量而沒有繼續研發下去。
鄭明典強調，相較於廉價、氣象用的探空氣球，所謂「間諜氣球」體積大上很多，加上材質都有經過特殊設計，飄上高空之後能夠抵抗內外壓力差，維持氣球不破，並可以隨著高空氣流隨處飄，甚至可以透過遙控氣球的體積大小，來控制飛行的方向、高度，裡面搭載的儀器更是精密的軍事使用，成本絕對比氣象用的探空氣球高很多。
另外，鄭明典今（4）日也在臉書分享，氣象局同仁2年前也曾經拍到過類似新聞中的「高空探測氣球」，過往在台灣上空曾出現過2次，分別在2021年9月及2022年3月，台北上空曾經出現過，停留時間大約3小時左右。前一次氣象局同仁拍下照片，後一次則是在松山機場上空被民眾拍到，都不是氣象探測氣球。