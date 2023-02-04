立春養生好簡單！懶人極簡健康法只要掌握三件事

今（4）日是傳統24節氣中第一節氣「立春」，經過一整個寒冷的冬天之後，人體從比較靜態的「寒」的狀態，開始邁入春天，總是要讓身體慢慢甦醒過來。佑昌馬光中醫診所院長陳昭仁提醒，順著節氣養生，只要掌握幾個大原則，就能體會中醫即生活，生活即養生的「懶人極簡健康法」。
記者陳美嘉／高雄報導
陳昭仁指出，以立春節氣為例，此時日照時間(白天)漸長，黑夜時間漸短，溫度逐漸回暖，但仍偶有些許「料峭春風」的寒意，必須注意溫度的落差，所以要「早睡早起」，慢慢適應逐漸加長的白天，慢慢恢復運動或肢體的伸展，並逐步褪去厚重的冬衣，然後把春節吃好料的習慣改去，飲食漸趨清淡，並注意不要貪涼，以免影響腸胃消化功能。
陳昭仁說，另外需留意「個人體質」，在中醫或患者眼裡，「我就是覺得不舒服」、「我常常覺得怕風、怕冷」、「您體質比較虛寒」，這些其實都是在疾病發生前，已經出現的一些警訊，就是大家熟悉的「亞健康狀態」，建議平時多注意是否有「亞健康」狀況。中醫有句話叫做「肝鬱氣滯」、「肝鬱脾虛」，趁著立春開始，好好開始活動筋骨，甚至規劃一些戶外小旅行，順應節氣而為，養生更簡單。偏寒體質可多曬太陽，做免費陽氣SPA，也提醒民眾，立春氣候不穩定，運動前務必做好暖身。
戒掉「保健食品藥品」，陳昭仁指出，不論中醫西醫，其實都很怕患者亂吃來路不明的藥物食物，如果大家覺得自己已經照著上述的養生原則去施行，卻還是覺得身體哪裡不舒服怪怪的，應該是花錢去「買」醫師的專業，而不是沒來由的自己去買了、吃了許多不明究理的保健食品，這樣不只可以省荷包，立春後存下紅包錢，還能輕鬆省錢養生。