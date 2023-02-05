豆腐渣工程？20歲男「輕靠圍欄秒脫落」 從6樓墜落死亡
真的太可怕！印度一名20歲男考生伊山舒（Ishanshu Bhattacharya）日前和朋友在旅館的陽台聊天，結果當大家都要進房間時，伊山舒背靠陽台的圍欄竟然直接脫落，導致他從6樓直接墜落1樓，最終送醫後不治，其監視器畫面曝光之後，令不少人感到驚嚇。
編輯中心/綜合報導
據外媒《The Telegraph》報導，伊山舒為了參加醫學考試到泰倫加納邦（Telangana），與其他三名朋友凌晨在旅館的陽台上談天有說有笑，一陣子後朋友們陸續都要進房，而他不知道是要穿鞋離開，還是要將鞋子穿進屋內，只見他自己走到一旁穿鞋。
畫面顯示，他僅僅是輕輕靠在陽台的圍欄，結果沒想到整片圍欄竟然就往外崩落，導致他根本沒有地方可以抓握，整個人也從6樓摔落到1樓，最後一個進入房間的朋友也來不及救援，三人緊張的趕緊叫救護車並報警，可惜最後仍送醫不治。
跟據警方調查，伊山舒出生自西孟加拉邦（West Bengal），到當地是因為要參加醫學考試，目前無法知道伊山舒是摔倒碰到圍欄，或本來就想靠著圍欄，但圍欄明顯無法承受伊山舒的重量才會脫落，詳細案情還有待釐清。（編輯：張嘉哲）