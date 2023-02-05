陸軍私密片再外流！散佈者「有明確對象」 軍方力挺提告
近日一對陸軍情侶私密影片遭到外流，在近日引起討論，兩人也在第一時間前往警局備案，而在事過兩天後，又傳出有5部不同視角的影片再外流。軍方表示，目前知道有人提供相關證據，針對外流影片者已有明確目標，也支持兩人提告。
編輯中心/綜合報導
近日網路上流傳一對陸軍情侶私密影片，其背景地點又疑似為軍方的營區寢室，女主角也隨即被肉搜，三段影片在網路上瘋傳，女主角也揚言要採取法律行動，與男方在第一時間就到警局去備案，女方也在社群軟體寫下「麻煩截圖誰散佈畫面給我，我會很感謝你們」。
而事隔兩天，（4）日臉書社團「記者爆料網」又再度指出有不同視角的5段影片，對於新進度，軍方表示「已掌握影片是誰不斷散布外流，力挺當事人應該報案，但在營區裡的行為違反規定仍會懲處。」至於外流人選明確是誰，軍方則未多說明，僅表示「女軍官搜集資料準備對散布者提告，目前心情還算平靜」。
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