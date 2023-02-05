印尼泡麵輸了！全世界最便宜泡麵是它 一包2元口感曝光
泡麵因為有其便宜且便利的特性，不少人都會拿來當作三餐或者正餐的首選，而過往討論最便宜的泡麵一定都會讓人聯想到「印尼泡麵」，市售10元不說，網路整箱整箱買一包最低也只要6元。不過近日百萬YouTuber「尊」，就特別買來一款全世界最便宜的泡麵試吃，一包竟然只要2元，讓不少網友大開眼界。
編輯中心/綜合報導
尊近日拍攝有關泡麵的題材，透露自己從小時候就非常喜歡吃泡麵，但長這麼大，好奇除了自己日常吃的泡麵之外，世界上還有哪一些奇怪花樣的泡麵，而其中尊開箱第一款泡麵，是從網路上買來的「北京麻辣方便麵」，外表看起來就真的跟一般泡麵沒兩樣，不過令人驚奇的是，這包泡麵一包售價竟然只要台幣2元。
而尊也立刻開箱試吃，結果發現這包2元的泡麵什麼料都沒有，只有單純的麵體跟調味粉，但儘管如此，尊卻透露「吃起來意外的不錯，有點像硬一點的科學麵，有點微麻但不會辣」也忍不住向泡麵廠商們喊話「不要再把一些蔬菜乾放進去，就賣5倍售價給我！」不少網友紛紛不敢相信表示「竟然有比印尼泡麵更便宜的....」、「怎麼會有2元的泡麵啊，老天」、「2元泡麵我還真的不敢吃」。
另外除了開箱最便宜的泡麵之外，尊還有買到另外一款要價349元的泡麵，表示配料是用「佛跳牆」一樣的配料，有鳥蛋、芋頭、雞肉等等，最後尊在試吃之後，發現非常普通略顯失望，而原本吐槽不應該出現在熟食的「芋頭」，反而讓尊認為是整碗泡麵最好吃的存在。（編輯：張嘉哲）