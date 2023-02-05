冰棒Zenly根本沒不見？傳團隊再創新APP 網友搶註冊嗨翻
被譽為是「抓猴神器」的冰棒（Zenly）軟體在3日已經下架，讓不少已經用數年的用戶感到相當不捨，隨後也有許多相似功能的軟體誕生，準備接棒。不過，卻有網友近日發現開發團隊「Peer Inc.」就於4日宣布，將會在今年第一季推出新款APP，然而也發現該團隊竟然就是Zenly開發團隊，引起不少討論。
編輯中心/綜合報導
有網友近日在「Dcard」上表示「剛剛在滑小紅書看到有人發現了好像是冰棒團隊出的新程式，畫風一模一樣，去翻了他們的IG跟網頁，覺得應該就是了！喜歡冰棒的大家可以期待一下」表示自己最近使用了許多的替代程式，都還是沒有Zenly使用上來得上手。
然而實際觀看Peer官網發布的訊息可知，Peer買下zenly背後的原創團隊，並且有意打造如同zenly的定位程式，IG簡介也寫下「構建@zenly的團隊提出了一個新的秘密行動，Peer是你的人、你的地方、你的世界，完全重新想像」，官網也透露將在2月分階段公佈消息，預計將推出全新APP，還已經開放用戶可以搶先註冊。
貼文一出，不少網友紛紛回應「哇！看來是真的，太讚啦」、「期待死，希望真的有」、「IG官網都架好了，感覺就是真的有，先關一個再開一個，這個炒熱度的功力很強」、「希望有差不多功能，甚至創新哈哈哈」、「已經預先註冊了，期待」、「已經註冊完畢了，這陣子先用iPhone內建擋著哈哈」不過也有網友擔憂表示「如果真的有跟zenly差不多甚至更創新的功能，那研發出其他替代冰棒的軟體不就沒戲唱了....QQ」。（編輯：張嘉哲）