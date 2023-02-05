面試官問「兩個月猜1字」！答朋竟被淘汰 她神回秒錄取
大家都清楚，面試是求職非常重要的環節之一，而現今面試方法多元，不少面試官都會以獨特的方式來考驗面試者的臨場反應，往往最具創意且設想周全的答案，在當今才是真正的王道！而中國一間新創社群媒體公司在面試人時，就問了「兩個月能湊成一個什麼字」，結果多數人答案都是「朋」，但這些人並都沒錄取，反而答案令人出乎意料。
編輯中心/綜合報導
綜合陸媒報導，一名正要求職的女大生到一間新創社群媒體公司面試，然而同時面試的人一共有三位，當中面試官就提問「兩個月能湊成一個什麼字呢？」突然其來的「猜謎燈」問題讓在場所有人有些嚇到，不過第一位面試者則回答「是朋！」而女大生接著回答「是朋沒錯，將其拆開正是兩個月字」。
而第三位女面試者則思考了一下表示「表面上可以是朋沒錯，但若是成了『用』也完全說得過去」答案一出，讓面試官感到相當驚艷，認為如果大家都是直覺性的回答「朋」，僅有第一層表面的思考，答出「用」還必須想到中間一筆畫必須共用且「真的是兩個月合體」，多了不少思考面，因此決定錄用第三位面試者。
事實上，這道面試題在中國網路上流傳非常廣泛，不少人紛紛留言「不只是這種猜字的，只要不回答通俗且又合理的答案，你都有機會脫穎而出」、「真的會會心一笑，看到題目完全沒想到『用』字，難怪被錄取」、「這個用字答得真的妙！還以為想出朋就很厲害了」、「面試就是這樣，出其不意，答案都是比有創意有思慮的」。（編輯：張嘉哲）