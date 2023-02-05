7-11福袋真的降價！「1299元變799元」猛搬 店員揭真相
7-11福袋在超商福袋界當中可謂相當難買，往年推出的時候銷售量都相當好，不過前些日子就有網友發現7-11今年推出的福袋，庫存剩餘數量過多，推測應該是與去年首度推出的「聖誕福袋」距離相近的關係，進而影響買氣。然而賣不出去的福袋始終不能賺錢，近日就有不少網友分享不少門市1299元的「兩用電烤盤福袋」直接開始下殺，有的送碗盤組，有的則是下殺500元求出售，引起網友瘋搶。
編輯中心/綜合報導
近日不少網友在臉書社團「7-11全家各超商新品區」貼出照片，表示家裡附近的門市還有許多「1299元兩用電烤盤福袋」還沒有售出，隨著年節已過加上福袋登入序號也僅剩到月底，不少超商門市已經開始打折拋售，像是有門市祭出購買就送「史努比碗筷組」；還有門市直接將1299元的福袋下殺至799元，將近六折的超殺折扣，讓網友瘋狂「互報好康」尋找門市搜刮。
然而《NOWnews》記者昨日實際走訪信義區幾間超商，發現並未見到1299元電烤盤福袋的身影，詢問店員透露「年節前就已經賣光了」，有店經理則指出「會剩下的通常是比較靠工業區或者偏遠的超商，不然就是大間的門市進貨比較多還有剩，不過各家門市拋售福袋方式不一樣，不會都是同個模式，我們是剛好都賣完，就沒有促銷活動」。
而根據這次7-11的官網顯示，這個1299元的電烤盤福袋內容物除了有「火烤兩用盤」以外，還有「陶瓷湯碗一入、紅包袋2入、門市與企業品牌優惠券34張、門市品牌商品組合1套，以及大獎抽獎券1張」另外選擇該福袋還有加贈送5組抽獎序號，等於購買的話可以用6組序號來抽瑪莎拉蒂，機會算是比別人多上不少，如果有興趣的民眾，不如趁現在撿便宜抽大獎！（編輯：張嘉哲）