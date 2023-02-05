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公車離站乘客狂敲門！女司機遭投訴超心寒　監視器還清白

▲有名女司機員慘遭乘客投訴，過程曝光也引發議論。（示意圖／Pixabay）
▲有名女司機員慘遭乘客投訴，過程曝光也引發議論。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

許多民眾平日都仰賴公車通勤，上下班時段時常看到擠滿乘客的車廂，司機更是肩負維護全車乘客性命安全的重任。不過近期有名女司機員訴苦，自己「給了客人方便」卻慘遭投訴，後續監視器畫面曝光也還她清白，更讓許多網友感到不值。

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一位女司機在論壇Dcard上分享近期工作遭遇「我一如往常的跟平時一樣開車，進站、靠站，行經一站牌時，有一位阿姨舉手，於是我靠站讓乘客上車，隨後依照規定關閉車門，打方向燈，已經慢慢地離開站牌」，沒想到此時卻突然有另一位阿姨急忙衝向站點，狂揮手表示要搭車，而另一個年輕小姐也從後方騎樓衝上前，狂敲打車門要求公車停下。

女司機隨後也打開車門，並向年輕小姐告知「不要這樣拍打車門」，也好心提醒兩位乘客「公車關門離站，其實就不能再開門了，下次要早一點出門」，不料該拍打車門的年輕女一聽完惱羞反嗆「妳是沒有眼睛嗎？沒看到我站在舉手阿姨的後面要上車嗎？」而原PO則冷冷回應「沒有看到」，結果就慘遭投訴了，該乘客撰寫的理由是「針對乘客辱罵」、「開車方式危險，各種急煞、逼車」等。

▲電動公車採用電子廣角照後鏡，儀錶板也全部電子化（圖／記者林怡孜攝，2022,10,12）
▲公車司機肩負維護全車乘客性命安全的重任。（示意圖／記者林怡孜攝，2022,10,12）
事後主管也幫忙調閱監視器還原情況，後來畫面中顯示，原本PO停車時，很明顯站內只有第一位乘客要上車，而公車離站後才出現兩位乘客要上車，並敲打車門要求上車，才導致當下公車「緊急煞停」。

有了此次遭遇，也讓原PO相當心寒「車上乘客不是只有妳耶…我還要顧及其他乘客的時間以及安全…根本沒時間再跟妳耗下去…也希望大家以後搭車的時候能提早10分鐘出門」。

不少乘搭公車的網友看完也紛紛搖頭，並替女司機感到不值「反正都要被客訴了，直接開走讓他等下一班」、「就是因為這樣，才讓司機們頭也不回的就離站了，因為給了方便開了門，還要被投訴被罵，是我我也再也不要『幫個忙』」、「一堆奧客，支持司機您辛苦了」；也有同業司機感慨回應「我開公車也有10年了，起初對工作充滿的熱情，你的遭遇我本身也有經歷過，建議以後一切通通依規定處理，你有沒有想過？如果有人檢舉你，沒有在站牌停車。你是不是又要吃罰單了？不要覺得很可笑，因為我真的被檢舉過「等紅燈讓客人上下車」。（編輯：潘毅）

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