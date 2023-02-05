公車離站乘客狂敲門！女司機遭投訴超心寒　監視器還清白

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女司機隨後也打開車門，並向年輕小姐告知「不要這樣拍打車門」，也好心提醒兩位乘客「公車關門離站，其實就不能再開門了，下次要早一點出門」，不料該拍打車門的年輕女一聽完惱羞反嗆「妳是沒有眼睛嗎？沒看到我站在舉手阿姨的後面要上車嗎？」而原PO則冷冷回應「沒有看到」，結果就慘遭投訴了，該乘客撰寫的理由是「針對乘客辱罵」、「開車方式危險，各種急煞、逼車」等。
事後主管也幫忙調閱監視器還原情況，後來畫面中顯示，原本PO停車時，很明顯站內只有第一位乘客要上車，而公車離站後才出現兩位乘客要上車，並敲打車門要求上車，才導致當下公車「緊急煞停」。
有了此次遭遇，也讓原PO相當心寒「車上乘客不是只有妳耶…我還要顧及其他乘客的時間以及安全…根本沒時間再跟妳耗下去…也希望大家以後搭車的時候能提早10分鐘出門」。
不少乘搭公車的網友看完也紛紛搖頭，並替女司機感到不值「反正都要被客訴了，直接開走讓他等下一班」、「就是因為這樣，才讓司機們頭也不回的就離站了，因為給了方便開了門，還要被投訴被罵，是我我也再也不要『幫個忙』」、「一堆奧客，支持司機您辛苦了」；也有同業司機感慨回應「我開公車也有10年了，起初對工作充滿的熱情，你的遭遇我本身也有經歷過，建議以後一切通通依規定處理，你有沒有想過？如果有人檢舉你，沒有在站牌停車。你是不是又要吃罰單了？不要覺得很可笑，因為我真的被檢舉過「等紅燈讓客人上下車」。（編輯：潘毅）