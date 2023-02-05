85歲阿公遇愛狂追！喜抱24歲小嬌妻 她霸氣喊：要生2個
美國一名24歲的護理師蜜拉可（Miracle Pogue）與85歲的查爾斯（Charles Pogue）結為夫妻，雖年紀相差61歲，但兩人感情相當甜蜜，蜜拉可就常常透過TiKTok放閃，不過留言處有時也會出現不友善言論，稱蜜拉可是「粉紅收屍隊」，認為她背後目的是覬覦查爾斯的遺產。
編輯中心/綜合報導
據《每日郵報》報導，蜜拉可2019年於自助洗衣店打工時與查爾斯相識，接著查爾斯開始對其展開熱烈追求，常常會刻意只帶一件衣服前來，並指定蜜拉可一個人為他服務，有次甚至突然跳起華爾滋，並遞出一張「寫下妳的號碼」的紙條。蜜拉可表示兩人相處輕鬆愉快，當時雖知道查爾斯有一定年紀，但不知道確切年齡，不久後兩人就陷入熱戀。
直至交往後，蜜拉可才知道查爾斯的實際年齡，兩人年紀不僅相差61歲，她更發現愛人的年紀竟比自己的72歲親阿公還大，不過蜜拉可並沒有為此退卻，兩人依舊如膠似漆，並在2020年決定結婚。對於這段感情，蜜拉可的媽媽及阿公非常支持，爸爸則不太能諒解，所幸他在婚禮前想通，仍是參與婚禮並祝褔新人。
查爾斯目前膝下無子，身為伴侶的蜜拉可認為自己要為老公留下後代，於是計畫用試管嬰兒的方式誕下愛的結晶，並豪氣表示自己要生兩個。儘管兩人如此甜蜜，網上仍有人質疑蜜拉可是「粉紅收屍隊」，結婚目的是等老公過世後繼承遺產，她對此憤怒回應，自己是正職護理師，有工作也有固定收入，沒有理由這樣做。（編輯：李惠婷）