視后柯佳嬿人氣紅不讓！網讚「2特質」越來越愛：超幽默
台劇《想見你》劇情燒腦、節奏明快，甚至紅出台灣，得到大批中、日、韓粉絲的喜愛，近日也上映電影版，於是有網友發起討論，詢問在劇中一人分飾兩角的女主角柯佳嬿，是否符合眾人心目中的正妹的標準，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
原PO於PTT發文，說明自己小時候一直搞不清柯佳嬿與桂綸鎂的分別，長大後則認為桂綸鎂的外表更出挑一些，而柯佳嬿在目前的台灣女藝人中還算不上特別漂亮，但其在台劇中的演出都帶給人一種親切感，忍不住一集一集看下去，最後好奇「有沒有柯佳嬿算不算正妹的八卦？」。
該文發出後引起熱烈迴響，多數人認為柯佳嬿的長相清秀又有特色，劇中穿校服也毫不違和，屬耐看型正妹，「正阿，跟坤達很搭的吧」、「蠻喜歡看她演鄰家女孩的感覺」、「正啊，佳嬿女神」、「近幾年狀態跟氣質真的越來越仙」、「算，而且目前還看不出年紀的痕跡」、「看越多次覺得越好的那種」、「超正，女神級的，因為想見你喜歡上」。
除了外表，網友們也大力讚賞柯佳嬿的演技及幽默感，這兩點成為眾人喜愛她的關鍵「本來沒那麼突出，但從小資女孩之後這幾年演技進步很多，一線演員當之無愧」、「有自己的味道，而且演技真的不錯，有觀眾緣的那種」、「她講話超好笑，非常幽默欸」、「講話超好笑，看記者訪問她都快笑死」、「很會講話，人緣好吧」。（編輯：李惠婷）