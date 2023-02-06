手寫招牌「字連錯3次」！澎湖隱藏麵店有亮點 網友笑炸
還都不一樣也太神！部分傳統店家會使用手寫招牌，看起來溫馨又有人情味，不過有網友卻在澎湖的一家麵店外發現，老闆所寫的指引招牌竟連錯三字，甚至每次錯的部分都不一樣，發上網後引起熱議。
編輯中心/綜合報導
原PO於臉書社團《路上觀察學院》發文，表示某日自己到澎湖旅遊，途中發現某路段的牆壁上寫滿某間麵店的指引文字，能看出是老闆用紅色顏色，親自一筆一劃寫出，但他發現老闆似乎覺得「麵」這個字很難寫，因為老闆寫三次，竟也連錯三次，甚至錯的地方都不一樣。
貼文發出後，眾人皆放大圖片，細心觀察老闆所寫的字，發現除了「麵」寫錯外，排骨的「排」也有錯，「看到他的字，我突然想不起來『麵』、『面』怎麼寫了⋯⋯」、「排骨真的很多骨頭」、「多給你2根排骨還嫌」、「三個字寫錯兩個不簡單」、「打字習慣了，現在寫幾個字都要拿手機打注音輸入看一下」。
網友回覆「要嘲笑，人家很先進的，有QR code來著！」、「老闆要不要改賣米粉」、「錯字行銷，不這樣怎麼吸引你們的眼球」、「你如果當面指責老闆，他會說你們是用眼睛吃麵還是用嘴」，「這家在澎湖超級隱密蠻好吃的」、「大池排骨麵，一小時內會賣光」。（編輯：李惠婷）