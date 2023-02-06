國小無障礙廁所「藏滿木頭」！眼尖網急勸報警：1根50萬
虛驚一場！日前一名網友內急到南投仁愛國小借用，卻在無障礙廁所中發現滿滿的粗大木頭，於是拍攝並上傳網路，打趣表示無障礙廁所中被塞滿障礙，不過卻有內行網友發現這些木頭來頭不小，一根通常要價台幣50萬元，擔心是「山老鼠」所為，勸其趕快報警。
編輯中心/綜合報導
原PO在臉書社團《路上觀察學院》發出一張照片，畫面中的地點在南投仁愛國小的無障礙廁所，裡頭陳設應是方便走動且適合身障人士使用，可他打開門卻看見裡頭堆滿一節一節的粗木頭，幾乎把整個廁所空間占滿，看起來根本無法進入，他開玩笑地嘲諷道「鄉下無障礙廁所」。
該貼文引起網友熱議，可眾人的焦點不是原PO開的笑話，而是廁所中的木頭實為龍柏，因紋路變化多且有特殊香味，多會被磨粉製成薰香或被製成木雕藝品，是種價格不斐的景觀樹種，「我眼中只有看到滿滿的龍柏」、「這些樹幹是龍柏，很貴欸，確定不是盜竊嗎」、「我99.99%跟你確認這就是龍柏，右下那支隨便賣都有50萬元」、「請問是山老鼠放的嗎，變成倉庫了」。
原PO見討論激烈便在留言區補充說明，他已經向校方詢問過此問題，其實這些龍柏是校方人員暫時存放在無障礙廁所內的，並非不法人士所為，無需緊張。（編輯：李惠婷）