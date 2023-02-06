東京藝大展「室町時代寺院變身棒」？網笑：古代魔法少女
東京藝術大學是日本一所主要在培養美術和音樂領域人才的國立大學，其中美術學部出過多位著名畫家，在日本國內被公認為最高的藝術家培養機構。日前有網友參觀該大學的畢業展覽，發現有個創作作品是「室町時代開始在寺院代代相傳的變身棒」，雖為幻想藝品，可這有趣的創意立刻在網上竄紅，網友笑稱「原來古代就有魔法少女！」。
編輯中心/綜合報導
推主於1日發文，表示自己前往東京藝術大學參觀畢展，期間看到許多優秀作品，可令其最印象深刻的是「室町時代開始在寺院代代相傳的變身棒」，雖為作者杜撰，可其精美的製作及俏皮帶點典雅的外觀，令推主為之傾倒，直誇「太棒了」。
這優秀的作品立刻引來網友關注，眾人留言「它手柄上的漸變好美」、「做的好棒！我也想去看他們畢展了」、「可以感受到圖案濃淡的色彩感。雲的部分是蛋殼嗎？」、「我喜歡這個創意，並精準的賦予它生命......不愧是藝術大學」、「好像台灣捷運魔法棒的親戚」。
不少網友直接聯想到知名魔法少女動漫《美少女戰士》，打趣道「魔法少女從室町時代就已經存在了……」、「哦……是這樣嗎？難道輝夜姬時代就存在美少女戰士，或者輝夜姬本人就是美少女戰士……！？？」、「這給美少女戰士拿也不違和！」。（編輯：李惠婷）