師父開196萬暴力鴨帥炸！眾驚：海放大師 本尊竟現身了
正常來說，宗教跟賽車兩者比較難聯想在一起，不過近日網路上就流傳一張穿著僧服的師父在加油站自助加油的模樣，除了景象讓人感到新奇外，其師父駕駛的車種更是亮點，是有「暴力鴨」之稱，且售價高達196萬元的高級車！引起不少網友討論，甚至貼文還釣出本尊回應。
編輯中心/綜合報導
資深汽車媒體人Andy老爹在臉書發文，貼出最近在LINE群組上面瘋傳的一張照片，並且備註「懂車」，只見一名男子穿著灰色僧服，正使用加油站的自助加油，而仔細一看男子的愛車，竟是一台全新要價196萬元的「Toyota GR Yaris」！
貼文一出，吸引不少網友紛紛回應「法號：海放！」、「海放大師的名號就是屬於你的」、「這個背影帥哭欸，海放大師完全可以」、「有些佛廟在很深山，買台山道車快速上下山，合情合理」、「到底是拓海還是法海那個厲害」、「取經之路漫長，需要一輛快車！海放大師服你了」。
然而貼文留言中，竟然還真的釣出本尊，吳姓車主表示「在寒假兒童學佛帶小朋友，剛從寺裡載我岳母回家，順便去加油」讓不少本來就認識車主的朋友紛紛表示「吳大哥，我就知道是你」、「想說怎麼如此熟悉，果然是吳大哥的車啊！」、「吳大哥，有空再來澎湖給小弟招待一下！」
事實上，該輛Toyota GR Yaris在台灣俗稱「暴力鴨」，是採用專為WRC賽事所開發的1.6升三缸渦輪增壓汽油引擎，可輸出261匹最大馬力以及36.7公斤米最大扭力，並搭配具備iMT自動補油機能的6速手排變速箱等優勢，當時剛推出就獲得不少車迷喜愛，不過由於台灣進口配額有限，是不少人夢寐以求的神車。（編輯：張嘉哲）