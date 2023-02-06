2月還要補1天班！網挖出4月行事曆 激推「這天補最爽」
今年剛好因為連續假期東卡禮拜一、西卡禮拜五，導致政府不斷進行「挪假補班」的情況，在一月初補班結束後，二月更是要補兩次班，讓不少人崩潰。而在上週六補完班之後，接著2月還有18日必須進行補班，為的是228連假的部分。而就有網友討論「為什麼2月補班不能挪到4月去？」貼文引起熱議。
編輯中心/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「週末假期就要結束了，感覺完全沒有放到假，然後更不好的消息是這個月還有一次補上班，也就是2/18，反正都要補上班，為什麼不把那個補上班挪到4/8？4/3-4/7那周事實上4/6才上班，4/8很適合補上班不是嗎？」
原來四月因為清明連假的緣故，4月1日到4月5日剛好五天連假，而4月6日開始上班兩天後又遇到週末，於是認為如果補班補在4月8日的話，當週也只要上班三天，至少不會讓人感覺太累，而二月就只會補班一天。貼文一出，不少網友紛紛回應「往後挪就跟我下星期五一定還錢一樣」、「真的補班補太多」、「連續補班真的太硬了，幾乎都沒休息到」、「覺得合理啊，先放後補過年不也是這樣嗎？」
而除了二月補班兩天之外，今年還包括3月25日必須補班，原因是4月兒童節與掃墓節的清明連續假期從4/1放假到4/5，4/3星期一調整放假；6月17日要補班，6月端午連假中，6/23為平日調整放假；以及最後國慶補班9月23日，10月雙十連假中，10/9適逢平日而調整放假，因而提前於9/23補上班。對於今年補班太多惹民怨，人事行政總處日前就表示，將持續蒐集多方意見，作為日後研修參據。（編輯：張嘉哲）