男拚3年沒10萬月薪！女嫌「不中用」狠甩 反轉內幕曝光
現代人追求自由戀愛，對於擇偶條件也有了不同的看法。就有一位網友目睹身邊男性友人，在元宵節當天遭女友狠甩，理由竟是月薪沒10萬「不中用」，而完全知道內幕的原PO則不禁感慨「想對那個林xx，妳是一個沒有福氣的人」。
編輯中心/綜合報導
一位網友在《爆料公社》系列社團上分享近期見聞「兄弟在元宵節失戀了⋯被交往3年多的女友提分手，理由是嫌男方收入太少，只有月薪7萬多，女方更稱『月薪低於10萬的男生都是廢物』」，但方月薪僅28k。
原PO聽聞此消息後傻眼，更替自己的兄弟感到不值「兄弟是個很重感情的人，對女生也很大方，去日本旅遊花了30-40萬，也沒讓女方出錢過！我結婚的時候，送我跟老婆一對金戒指」。
最後原PO也決定爆出兄弟的驚人身家「我想對那個林xx說，妳是一個沒有福氣的人，失去一個對妳好到毫無保留的人，妳嫌棄我朋友才賺7萬左右，但妳還不知道他有三間千萬的透天，兩塊農地，就算不工作也不會餓死」。
貼文曝光後，也引來許多網友笑慘回應「至少保住身家，下一位會更好」、「猜林XX已經先找到月收超過10萬的，賺不到10萬都是廢物只是無中生有的藉口」、「遇到這種的能夠全身而退算有福氣了」、「薪水3萬變10萬，女友也會換，到時又說男人壞」。（編輯：潘毅）