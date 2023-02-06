土耳其7.8強震！網紅「狂找失聯親妹」 揭當地煉獄情況
土耳其南部今（6）日於當地時間6日凌晨4點17分，發生規模7.8大地震，強震造成多處房屋倒塌，鄰國敘利亞也遭到波及，目前兩國罹難者人數已經超過500人，而土耳其出身的YouTuber圖佳也焦急地發文指出，妹妹人就在震災處，中間還一度失聯，所幸現已聯絡上，希望妹妹能早日找到安全的地方安置，同時也貼出現場災難照，搜救人員在滿地瓦礫中尋找受難者，畫面宛如煉獄一般，他也替家鄉祈福，希望不要再發生餘震。
編輯中心/綜合報導
圖佳今日在臉書發文，他表示土耳其時間早上凌晨4點南部城市發生7.8強震，造成許多房子倒塌，目前還一直持續發生餘震，而妹妹就住在震央加濟安泰普省，「讓我非常擔心，一直打電話給她」。
圖佳透露，他後來有聯絡上妹妹，妹妹說現在住的房子有問題不敢回家，接下來又發生12個餘震，「她害怕的一直哭，跟其他人一起在客運站等待救援」，圖佳非常擔心妹妹的安全，希望妹妹能平安離開城市，並找到安全的地方暫時安置。
圖佳也希望土耳其不要再出現更大的餘震，已經有許多房子被震垮，還有許多人被壓在下面，尤其是在凌晨時間發生，多數人都在睡夢中遭遇災難，他也著急喊：「因為現場非常混亂，我一直斷斷續續的聯絡她，讓我壓力很大，拜託這個地震不要再來了！之後有後續我會再跟大家說！」同時貼出兩張地震災後現場照，畫面中為倒塌的房子，救難人員正在搜救，看了十分怵目驚心。
土耳其南部努爾達伊（Nurdağı）於當地時間6日凌晨4點17分，發生規模7.8大地震，震央位在古城加濟安泰普（Gaziantep）附近，震源深度17.9公里，而強震過後當地至少出現18起規模4以上的餘震，許多建築物不堪地震而倒塌，造成多名受難者受困瓦礫堆中，目前搜救人員正在進行搶救，就連鄰國敘利亞都慘遭波及，整起災難死傷慘重。（編輯：賴禹妡）