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2月補班2天不是最慘？網抓出今年「最糟月份」：挺不住了

▲2023年補班補課不間斷，讓不少民眾怨聲載道。（示意圖/記者張嘉哲攝）
▲2023年補班補課不間斷，讓不少民眾怨聲載道。（示意圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

今年剛好因為連續假期因為都剛好遇到禮拜一、禮拜五中間卡住問題，導致政府不斷進行「挪假補班」，然而二月上週才剛補班，下週18號還要再補一次班，讓不少民眾怨聲載道。不過，就有網友發現，三月份其實才是2023年最難熬的時刻，其原因曝光後，引起不少人認同。

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一名網友在PTT貼文提到「補班日的關係只休一天假，這讓我感覺有休假跟沒休好像是一樣的，導致我禮拜一真的超不想上班，但又不想請假，因為請假就沒錢了，好想裝病假還有半天薪水，有沒有補班後只休一天，禮拜一超不想上班的八卦？」

▲原PO最近去面試工作，豈料面試到一半竟然被說「可以走了」，讓她很傻眼，貼文一出，網友反讚「要慶幸」。（示意圖／取自unsplash）
▲上週六進行補班，讓不少上班族週末沒有體會到休假的感覺。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，不少網友紛紛回應「真的，週休二日是正常人類的最低限度了」、「用特休啊，如果不能臨時用那就忍了」、「我原本只休一天，主管跟我說沒人，叫我加班，啊你是有我慘逆」、「真的蠻慘的，下個禮拜還有一次.....」、「二月的假真的慘不忍睹」。

不過也有網友回文提到「體感上來說雖然二月很痛苦補兩天班，但是真正假最少的是三月........31天大月不說，3月25日也要補班......等於一個月只有七天假，二月工作天只有20天，因為二月本來就只有28天，月底還有連假，但是三月的工作天有24天......超級硬＝＝」不少排班制的上班族則表是「早就知道三月超硬了，一定會請特休的，挺不住了」、「二月這樣補、三月又剛好假少還要補班，絕對請特休」、「三月真的超慘的...排班制的人一個月只休七天，超難安排」。

▲今年剛好因為連續假期東卡禮拜一、西卡禮拜五，導致政府不斷進行「挪假補班」的情況，民眾不斷抱怨。（示意圖/記者張嘉哲攝）
▲網友發現三月份遇到大月且3月25日要補班，導致三月例休天數只有7天，工作出勤天數是24天，為2023年最多的月份。（示意圖/記者張嘉哲攝）
而由於除了下禮拜要補班之外，今年三月25日必須補班，原因是4月兒童節與掃墓節的清明連續假期從4/1放假到4/5，4/3星期一調整放假，不過如此一來，因為三月本來就沒特殊假日，週休安排剛好原本就只有八天，又遇到大月還要補班，導致三月一整個月份的例休就僅有7天，雖然二月是連續補班，但整個月假日還是有8天且工作天數僅有20天；但三月整個月假日7天來看，工作天數就有高達24天，對於排班制並非週休的人來說體感疲累許多，而這也讓三月變成是2023年上班出勤日最多的一個月份。（編輯：張嘉哲）

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