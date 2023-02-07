全球「電影票房前10名」曝！第三名超強 影迷認隱藏冠軍
全球電影蓬勃發展，各種類型的電影都一再刷新觀眾們的眼界，然而你知道電影史上最賣座的電影是哪一部嗎？近日，就有網友討論「全球票房前10的電影」，其中第三名的「鐵達尼號」反而被網友譽為是最強電影，原因曝光後獲得多數人認同，掀起話題。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆廢公社」表示「全球票房前十名的電影，值得一提的是，前十名的電影，只有鐵達尼號是純人類的電影，其他幾乎都是科幻片或者英雄片」只見排行榜中，前十名依序為《阿凡達》、《復仇者聯盟：終局之戰》、《鐵達尼號》、《阿凡達：水之道》、《STAR WARS：原力覺醒》、《復仇者聯盟：無限之戰》、《蜘蛛人：無家日》、《侏儸紀世界》、《獅子王》、《復仇者聯盟》。
然而值得一提的是，《阿凡達》在2009年上映創下紀錄之後，至今票房仍然高掛14年紀錄之久，且後來去年底推出的續集《阿凡達：水之道》竟然直接衝上第四名的成績，由於目前還在電影院上映，未來幾週有可能將超前第三名1997年出品的《鐵達尼號》。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「事實證明，有諸多特效跟腦洞大開的東西比較能吸引人」、「唯一只服鐵達尼號」、「去電影院就是看特效，純人類電影我在家看就好」、「鐵達尼號純人類演出還可以賣成這樣，很牛了」；不過也有不少網友則表示「真正厲害的是鐵達尼號，算上通膨的話，絕對是第一」、「以前看鐵達尼號才多少錢！算上通膨絕對是冠軍」、「鐵達尼號真的很屌，在那個年代，電影院不盛行的時代下，還能有這種票房真的不簡單」、「永遠的經典就是鐵達尼號」。（編輯：張嘉哲）