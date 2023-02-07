流水席之亂再爆連載！殺到未婚夫家求復合 她馬腳慘露出
流水席在台灣依舊是相當重要的文化之一， 然而今年一月初就一位準新娘大罵夫家，指出夫家要辦流水席是「鄉下人」，結果原本單純的抱怨文，經過網友熱議後瘋傳，其中還牽涉了準新娘的小姑等等，雙方透過「匿名2公社」的社團互相發文叫囂，從第一集開始一路有十幾篇文章，雖然過程當中不少人認為是創作文，但都苦無證據，如今該流水席之亂又出現連載劇情，沒想到卻被內行網友戳破真相，掀起話題。
編輯中心/綜合報導
該名準新娘近日又在臉書社團發文，透露自己已經跟小姑道歉，結果對方表示自己「應該要跟全高雄人道歉」，這讓女方不懂表示「我不懂自家人的事，為什麼要扯到全高雄」；不過隨後話鋒一轉表示「我今天中午去找你，還是晚上見個面好嗎？我真的很想你」還附上愛心的符號。
隨後男方都並未有所回應，沒想到女方竟然直接殺到男方家樓下等他，男方才表示「我不在，妳不要再來找我，我給你30萬，以後我們彼此過好自己的生活吧」；女方則不甘心的說「連你也認為我是拜金女嗎？我不要錢我只希望能跟你在一起，我在樓下等你，等你回來我們好好談」。
然而尷尬的是，在對方中由於女方發出男方家外觀，結果被內行網友發現該棟建築是「內湖豪宅」，裡頭有許多名人居住，讓女子急忙說「請妳不要亂說話，我老公不是有錢人，他現在房子是租的，我不會因為這樣就看不起他」。
結果又再度被打臉表示，「該棟豪宅並未有看到任何租屋的物件，且即便有，該地最低102坪，扣公設算70坪就好，一個月租金不可能沒有7至10萬，相當上班族一個月薪水，瞎掰也掰合理一點」、「笑死，最便宜一戶8500萬，貴的有1.2億，有在出租嗎？」、「好了啦是要演多久，前面故事講的是不錯，後面漏洞百出啦」不少網友才發現為期一個多月的流水席之亂，恐怕只是操作話題。（編輯：張嘉哲）