土耳其毀滅強震！「南部建築物倒塌」影片曝 尖叫聲不斷
土耳其東南部與敘利亞接壤地區，於當地時間6日凌晨4時17分發生規模7.8強震，死亡、受傷人數持續攀升，狀況慘烈，台灣也派員前往當地進行救援。推特上則流傳著一段土耳其南部房子倒塌狀況的畫面，背景音中會持續聽到民眾撕心裂肺的尖叫，令人心驚膽戰。
編輯中心/綜合報導
推主於6日發布影片，他說明此為土耳其南部城市卡赫拉曼馬拉什 （Kahramanmaraş）在強震後的景象。鏡頭180度環繞拍攝街上狀況，能看到路上有多棟大樓倒塌，天空中瀰漫著不明白煙，馬路上的車子因為意外堵塞在一起，背景音中則會聽到民眾慘烈的驚呼。
影片上傳後，各國民眾都為此心驚，祝福道「可怕。我和受地震影響的土耳其和敘利亞人民同在，我會幫你們祈禱」、「對生命的喪失，我深表歉意」、「哦，天哪……上帝保佑土耳其」、「聽到她的尖叫聲，我很難過。我的心和你們在一起」。
外交部部長吳釗燮表示，駐館清查後，有1戶台灣家庭住在災區，經確認該戶家庭已經獲救，所有人員皆平安。另外，有消息傳出該戶台灣家庭將暫時被安置在土耳其、敘利亞邊境的台灣雷伊漢勒世界公民中心，未來再做後續安排，至於詳細狀況，外交部有進一步說明。（編輯：李惠婷）