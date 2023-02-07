機場遇「整排台灣英雄」飛土耳其！網噴淚加油：報恩921
土耳其南部昨（6）日於當地時間6日凌晨4點17分，發生規模7.8大地震，強震造成多處房屋倒塌，鄰國敘利亞也遭到波及，震災災情嚴重，截至今日上午10時已知超過4000人喪命，死傷數字仍在不斷上升中，而台灣也在第一時間派出救援隊伍前往協助搜救，有民眾在機場巧遇救難人員正準備前往土耳其的身影，忍不住拍下PO上網，替他們聲援：「加油啊！台灣救難搜救隊！」
編輯中心/綜合報導
該名網友在臉書社團「爆廢公社二館」中貼文，他在機場目睹一群身穿黃色制服的台灣搜救隊人員，畫面中正在準備前往土耳其救援，讓他忍不住吶喊：「加油啊！台灣救難搜救隊！」
貼文一出，網友們也紛紛留言聲援，「辛苦了 只是要注意安全安全至上」、「加油～願平安」、「No.1台灣救難隊」、「謝謝各位救災人員的付出，台灣人的驕傲」、「救難英雄們加油！也請注意自身安全！平安歸來」、「921地震時，土耳其政府民間也共組救難隊馳援，謝謝所有救難英雄，祝一切平安」、「加油！全力幫忙救援還恩情」。
而內政部長林右昌也指出，台灣發生921大地震時，第一批來台灣救援的隊伍裡就包含土耳其，因此現在也是台灣主動前往當地幫忙的時刻，而整體救援規劃為130位隊員及醫護人員，還有另外5隻搜救犬，但因目前土耳其當地天氣狀況惡劣、空中交通混亂，因此第一梯次先派出40人救援隊伍及3隻搜救犬，第二批90名搜救人員及2隻搜救犬會在今日出發，直接搭乘長榮航空包機去往土耳其。（編輯：賴禹妡）