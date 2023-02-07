無情強震！敘利亞媽泥堆下「竭力產子」身亡 男嬰獲救
土耳其東南部與敘利亞接壤地區，於當地時間6日凌晨4時17分發生規模7.8強震，死亡、受傷人數持續攀升，各國都派出人手前往當地救援。在敘利亞北部城市阿勒坡（Aleppo）的瓦礫堆中，有人員發現一名已離世的婦女，奇蹟的是她身旁躺著一個剛出世的男嬰，是這名婦女在離世前拚盡全力所生。
編輯中心/綜合報導
當地記者塔拉赫（Talha Ch）於推特發布影片，畫面中拍到一名救難隊員正抱著嬰兒奔跑，後方則追著一位拿著毯子的成員，似是擔心嬰兒著涼。記者解釋，有一名因強震而被掩埋的懷孕婦人，在身處危難之下拚盡最後一絲力氣生出嬰兒，男嬰順利出生，也被送往醫院接受照護，但媽媽最終不幸喪命，無法親手擁抱自己的孩子。
該消息傳出，引起許多民眾動容「上帝保佑這個孩子！希望他媽媽安息，爸爸不要出事」、「這可能是我見過的最令人沮喪的事情」、「願上帝安息她的靈魂。我祈禱這個美麗的小男孩在失去母親後能有人愛護和照顧他。這太令人心碎了！」、「不可思議的媽媽……」。
土耳其地時間6日凌晨發生的芮氏規模7.8的淺層強震，連同鄰國敘利亞，目前罹難人數總計已超過4000人以上，專家說明地震處是4個斷裂帶的交界，包含死海斷層、東安那托利亞斷層、阿拉伯-努比亞地盾及賽普勒斯弧，故破壞力驚人，釀成此次慘狀。（編輯：李惠婷）