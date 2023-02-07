他問「台灣月薪7、8萬工作」是啥？真實答案曝 眾人崩潰
每個人到了出社會的時候，總會希望自己能夠找到一份錢多事少離家近的工作，甚至不少人都將年薪破百萬的目標放在心中。而根據去年人力銀行調查，發現2022年全體63個產業平均月薪為新台幣4萬3570元，雖是有增加，但不過因為通膨問題，實際上全體實質薪資幾乎零成長。對此，就有網友近日討論「台灣到底有什麼工作7、8萬以上啊？」引起熱議。
編輯中心/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「明明求職網站或是印象中或平常看到的都沒那麼高，但為什麼常常可以在Dcard上看到如我女友8、9萬月薪，誰誰男友十萬以上，這些到底是做什麼的啊？以前學校的資訊大概都是上班族四五萬，嗚嗚是我孤陋寡聞嗎QQ及早知道我就立向做這些工作了啊」。
貼文一出，網友紛紛回應「打嘴炮的人也不少吧，事實上就是大多數人都沒有7、8萬」、「其實台灣修水電，做裝潢木工，比念書賺得多」、「理組的就是比文組還有優勢，這是台灣天經地義的道理」、「我高中同學去開全拖物流車，月休2天領11萬，只要拿命換」、「理組的真的隨便就七八萬，加上碩士文憑就破十萬了」、「只能說勸後面的孩子們拚理組科系吧，台灣文組真的不賺錢」、「理組在台灣優勢真的很大....文組領50K已經很頂了」。
而也有網友仍然不相信，蓋樓「請大家曬出自己的薪資單」，結果引來上百人留言，其中可以發現職業包括「科技業/韌體工程師月收入10萬」、「硬體工程師月收入8萬4」、「製造工程師月收入7萬」、「軟體工程師月收入16萬」、「產品經理月收入19萬8千」、「軟體業客戶經理月收入15萬3千」、「設備工程師月收入12萬5千」等等，會發現多數都是以工程師為主的職業，以及理組科系佔最大優勢，反之文組的同學即便有突破月薪7萬的，也顯少有突破10萬的薪資單現身。（編輯：張嘉哲）