旺角女「賣身葬父」喊價115萬！還嗆路人沒錢：快去工作
這是另類的行為藝術嗎？香港旺角街頭，昨（6）日有一位女子，在人來人往的鬧市上，自備了板凳和手寫看板，聲稱想要「賣身葬父」，更喊價30萬港幣、約新台幣114.5萬元，引發路人側目圍觀。女子一度反嗆路人「沒錢就走開去工作」，最後有民眾報警，她才收拾物品高歌離席，怪異行徑讓大家嘖嘖稱奇。
編輯中心/綜合報導
綜合港媒報導，該女子昨日在旺角亞皆老街，身穿碎花洋裝和白外套，腳蹬絨布拖鞋，看板上寫著「認祖歸宗、家財萬貫、認鬼歸西、人去樓空，賣身葬父」，若有人詢問，女子就會告知自己要求30萬港幣。
女子還在旁邊地上放著平板電腦，電腦上顯示有一男子的照片，讓人聯想以為是父親遺照，不過其實男子是中國大陸導演徐紀周，徐紀周目前人還活得好好的，不清楚女子放他的照片在旁意欲為何。
有人上前跟女子搭訕，一開始女子還會好聲好氣回話，如果用手機拍她，女子還會手比Ya、比愛心，說「I come form America」。不過若交談時間長了，女子就會不耐煩，嗆聲說「沒錢就走」，而且中英文參雜，甚至還會說韓語。最後有民眾報警，女子隨即收拾東西往油麻地方向離去，結束這場旺角街頭的鬧劇。（編輯：倪浩軒）