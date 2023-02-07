台灣最老「百萬YTR」誕生！唐綺陽激動爆哭：從沒炒作過
星座專家唐綺陽因時常分享星座運勢，也被外界稱之為「國師」，而她經營YouTube頻道已8年之久，終於在近日迎來訂閱數破百萬，她也開直播和團隊、觀眾一同經歷這個重要時刻，更在衝破百萬訂閱的瞬間，忍不住激動掉下眼淚，事後也在臉書發文喊：「全台最老的百萬youtuber誕生！」
編輯中心/綜合報導
唐綺陽在即將衝破100萬訂閱之際，在YouTube開直播，並與團隊工作人員一同迎接倒數時刻，而在訂閱數破100萬的瞬間，她也忍不住感動掉淚，激動喊：「謝謝大家，為什麼這件事會讓人這麼感動，太奇怪了。」
唐綺陽表示，她覺得自己應該要多做些什麼，而這個頻道目前一直上傳月運勢及週報，大家若還有其他點子也可以跟她反應，「我的模式大家也都知道，就是這樣子，你們也來這邊得到你們要的，然後很尊敬我，看是不是沒有爆紅這件事情，也沒有炒作這件事情。」
唐綺陽事後也在臉書貼出頻道100萬訂閱的截圖，並寫下「全台最老的百萬youtuber誕生，謝謝大家！！！」也立馬吸引眾人留言道賀，但在一片恭喜之中，有網友笑問「不是邰哥嗎？」唐綺陽則可愛回覆：「他是團體，所以他不算，哼哼（嘴硬）」（編輯：賴禹妡）